한국투자증권, 뱅키스 고객 ETF 거래 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 8일 뱅키스 고객 대상 'ETF 마켓 OPEN 거래 이벤트 시즌2'를 다음 달 4일까지 진행한다고 밝혔다.
- 제휴 운용사별 대상 ETF를 하루 5억원 이상 거래한 고객 중 매 영업일 10명에게 문화상품권 5만원을 지급한다.
- 4개 운용사 대상 ETF 주간 합산 거래금액이 100억원 이상인 고객에게는 주별 5명을 추첨해 현금 100만원을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권이 온라인 전용 거래 서비스 뱅키스(BanKIS) 주식계좌 보유 고객을 대상으로 'ETF 마켓 OPEN 거래 이벤트 시즌2'를 다음 달 4일까지 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 이벤트는 신한자산운용·삼성액티브자산운용·키움투자자산운용·한화자산운용 등 제휴 운용사 4곳의 대상 ETF를 거래하는 고객을 대상으로 한다. 제휴 운용사별 대상 ETF를 하루 5억원 이상 거래한 고객 가운데 매 영업일 운용사별 10명을 추첨해 문화상품권 5만원을 지급한다. 4개 운용사 대상 ETF의 주간 합산 거래금액이 100억원 이상인 고객에게는 주별 5명을 추첨해 현금 100만원을 제공한다.
한국투자증권은 지난 2월 28일 모바일트레이딩시스템(MTS) '한국투자' 앱에 'ETF 마켓' 메뉴를 신설했다. 국내 상장 ETF 정보를 한 화면에서 확인할 수 있고 연금·ISA 계좌별 조회 기능도 갖췄다.
곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 "ETF 마켓 서비스와 함께 다양한 혜택을 제공하는 이번 이벤트가 고객들의 ETF 투자 경험을 넓히는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com