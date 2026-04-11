전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.11 (토)
KYD 디데이
정책·서울 총리실

속보

더보기

김민석 "임시정부 수립 107주년…평화 사상, 우리 민족혼 그 자체"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김민석 총리가 11일 임시정부 기념식에서 백범 김구 선생의 문화와 평화 사상을 강조했다.
  • 임시정부 수립 107주년을 기념하며 국민주권정부가 민주주의와 평화 시대를 앞장서 이끌겠다고 밝혔다.
  • 이하전 지사 유해를 22일 모시고 효창공원을 국립독립공원으로 격상하며 독립유공자 지원을 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

11일 임시정부기념관서 임정 수립 107주년 기념식
"백범 김구 탄생 150주년…임정 상해청사 설립 100주년"
"국민주권정부, 세계를 민주주의와 평화 시대로 이끌 것"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 임시정부 수립 107주년을 맞아 백범 김구 선생을 언급하면서 "문화의 힘을 국가의 미래로 제시하신 선생의 시대를 앞선 탁견과 평화 사상은 유네스코가 지향하는 인류 보편의 가치이자 우리의 자랑스러운 민족혼, 그 자체다"라고 강조했다.

김 총리는 11일 서울 서대문구 국립대한민국임시정부 기념관에서 열린 제107주년 대한민국임시정부 수립 기념식에서 "국민주권정부는 세계를 다시 민주주의와 평화의 시대로 이끄는 데 앞장서겠다"며 이같이 밝혔다.

김 총리는 "대한민국이라는 국호를 정하고 민주공화제를 천명했던, 대한민국임시정부 수립 107주년을 여러분과 함께 기념한다"며 "특별히 올해는 백범 김구 선생 탄생 150주년이자 임시정부 상해청사 설립 100주년"이라고 했다.

김민석 국무총리가 11일 서울 서대문구 국립대한민국임시정부 기념관에서 열린 제107주년 대한민국임시정부 수립 기념식에서 기념사를 읽고 있다. [사진=KTV 생중계 갈무리]

김 총리는 "107년 전 오늘 3·1혁명으로 타오른 자주독립의 염원이 모여 대한민국임시정부가 수립됐다. 임시정부는 '독립이 최고의 민생이고, 민주이고, 인권이고, 경제'였던 일제 시대에 독립운동의 구심점이자 민족의 버팀목이었다"고 밝혔다.

김 총리는 "선열들께서는 27년간 상하이, 항저우, 난징, 창사, 광저우를 거쳐 충칭까지 이역만리에서 풍찬노숙하며 조국 광복의 길을 개척하셨다. 만주 지역에서 독립군과 함께 독립전쟁을 전개하셨고, 국군의 뿌리인 한국광복군을 창설하여 태평양전쟁에 참전하셨다"고 설명했다. 이어 "1943년 카이로 선언을 통해 열강들로부터 독립을 보장받는 외교성과도 이끌어내셨다"고 짚었다.

고(故)이하전 지사의 유해를 오는 22일 모시겠다는 계획도 김 총리 기념사를 통해 나왔다. 그는 "지난 2월, 생존 독립유공자 다섯 분 중 최고령이셨던 이하전 애국지사께서 서거하셨다. 마지막까지 고향의 봄을 그렸던 지사님의 유해는 오는 4월 22일 고국 땅에 모셔진다"며 "최고의 예우를 다하겠다. 나아가 효창공원을 국립효창독립공원으로 격상, 더 많은 국민이 자랑스러운 위업을 기리도록 하겠다"고 했다.

김 총리는 "국민주권정부는 3·1혁명과 위대한 건국의 정신을 온전히 기리고 계승하겠다. 독립유공자 후손을 한 분이라도 더 찾고 유족 보상 범위를 확대하여 지원에 소홀함이 없도록 하겠다"고 재차 강조했다.

김 총리는 올해 유네스코가 세계 기념 인물로 백범 김구를 선정한 일도 언급했다. 그는 "김구 선생님께서는 우리나라가 세계에서 가장 강한 나라가 아니라 가장 아름다운 나라가 되기를 꿈꾸셨다. '오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘' 이렇게 강조하셨다"고 밝혔다.

아울러 "오늘 행사의 주제인 '오직, 한없이 아름다운 나라'는 김구 선생님의 이러한 뜻을 담고 있다. 그 말씀대로 대한민국은 식민지에서 선진국 반열에 오른 세계 유일의 국가, 국제사회가 주목하는 민주주의 선진국, 문화선진국으로 우뚝 섰다"고 말했다.

김 총리는 이어 "국민 여러분께 꼭 한번 권유드린다. 임시정부기념관에 꼭 한번 올 것"이라며 대한국민으로서 올만 한 곳이라고 생각한다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국립정동극장 대표이사에 서승만 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 10일 서승만 씨를 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명하고 임명장을 수여했다. [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명된 서승만 씨. [사진= 문체부] 2026.04.10 fineview@newspim.com 서승만 신임 대표이사는 방송·공연 연출·극장 운영 분야를 두루 거친 공연예술·콘텐츠 기획 전문가다. 국민대학교에서 연극영화·영상미디어 학·석사 학위를 취득하고 행정학 박사 학위까지 받았다. 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표를 지냈으며, 사단법인 국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등 공공 영역에서도 폭넓게 활동했다. 마당놀이 '온달아 평강아'·'뺑파전', 뮤지컬 '노노이야기'·'터널' 등을 직접 연출한 무대 현장 경험도 갖췄다. 최휘영 장관은 "신임 대표이사가 그간 축적한 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 국내 관객을 넘어 세계에 알리는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다. 서 대표이사의 임기는 3년이다. 국립정동극장은 한국 최초 근대식 극장인 원각사 복원을 설립 이념으로 1997년 문을 연 재단법인이다. 전통공연 예술작품의 제작·공연과 국내외 교류를 주요 사업으로 삼아왔으며, 최근에는 전통연희·연극·뮤지컬 등 정동길의 근현대 문화유산을 토대로 서울 도심을 대표하는 공연을 선보이고 있다. fineview@newspim.com 2026-04-10 14:55
사진
이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동