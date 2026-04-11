김민석 "임시정부 수립 107주년…평화 사상, 우리 민족혼 그 자체"

11일 임시정부기념관서 임정 수립 107주년 기념식

"백범 김구 탄생 150주년…임정 상해청사 설립 100주년"

"국민주권정부, 세계를 민주주의와 평화 시대로 이끌 것"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 임시정부 수립 107주년을 맞아 백범 김구 선생을 언급하면서 "문화의 힘을 국가의 미래로 제시하신 선생의 시대를 앞선 탁견과 평화 사상은 유네스코가 지향하는 인류 보편의 가치이자 우리의 자랑스러운 민족혼, 그 자체다"라고 강조했다.

김 총리는 11일 서울 서대문구 국립대한민국임시정부 기념관에서 열린 제107주년 대한민국임시정부 수립 기념식에서 "국민주권정부는 세계를 다시 민주주의와 평화의 시대로 이끄는 데 앞장서겠다"며 이같이 밝혔다.

김 총리는 "대한민국이라는 국호를 정하고 민주공화제를 천명했던, 대한민국임시정부 수립 107주년을 여러분과 함께 기념한다"며 "특별히 올해는 백범 김구 선생 탄생 150주년이자 임시정부 상해청사 설립 100주년"이라고 했다.

김민석 국무총리가 11일 서울 서대문구 국립대한민국임시정부 기념관에서 열린 제107주년 대한민국임시정부 수립 기념식에서 기념사를 읽고 있다. [사진=KTV 생중계 갈무리]

김 총리는 "107년 전 오늘 3·1혁명으로 타오른 자주독립의 염원이 모여 대한민국임시정부가 수립됐다. 임시정부는 '독립이 최고의 민생이고, 민주이고, 인권이고, 경제'였던 일제 시대에 독립운동의 구심점이자 민족의 버팀목이었다"고 밝혔다.

김 총리는 "선열들께서는 27년간 상하이, 항저우, 난징, 창사, 광저우를 거쳐 충칭까지 이역만리에서 풍찬노숙하며 조국 광복의 길을 개척하셨다. 만주 지역에서 독립군과 함께 독립전쟁을 전개하셨고, 국군의 뿌리인 한국광복군을 창설하여 태평양전쟁에 참전하셨다"고 설명했다. 이어 "1943년 카이로 선언을 통해 열강들로부터 독립을 보장받는 외교성과도 이끌어내셨다"고 짚었다.

고(故)이하전 지사의 유해를 오는 22일 모시겠다는 계획도 김 총리 기념사를 통해 나왔다. 그는 "지난 2월, 생존 독립유공자 다섯 분 중 최고령이셨던 이하전 애국지사께서 서거하셨다. 마지막까지 고향의 봄을 그렸던 지사님의 유해는 오는 4월 22일 고국 땅에 모셔진다"며 "최고의 예우를 다하겠다. 나아가 효창공원을 국립효창독립공원으로 격상, 더 많은 국민이 자랑스러운 위업을 기리도록 하겠다"고 했다.

김 총리는 "국민주권정부는 3·1혁명과 위대한 건국의 정신을 온전히 기리고 계승하겠다. 독립유공자 후손을 한 분이라도 더 찾고 유족 보상 범위를 확대하여 지원에 소홀함이 없도록 하겠다"고 재차 강조했다.

김 총리는 올해 유네스코가 세계 기념 인물로 백범 김구를 선정한 일도 언급했다. 그는 "김구 선생님께서는 우리나라가 세계에서 가장 강한 나라가 아니라 가장 아름다운 나라가 되기를 꿈꾸셨다. '오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘' 이렇게 강조하셨다"고 밝혔다.

아울러 "오늘 행사의 주제인 '오직, 한없이 아름다운 나라'는 김구 선생님의 이러한 뜻을 담고 있다. 그 말씀대로 대한민국은 식민지에서 선진국 반열에 오른 세계 유일의 국가, 국제사회가 주목하는 민주주의 선진국, 문화선진국으로 우뚝 섰다"고 말했다.

김 총리는 이어 "국민 여러분께 꼭 한번 권유드린다. 임시정부기념관에 꼭 한번 올 것"이라며 대한국민으로서 올만 한 곳이라고 생각한다"고 덧붙였다.

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