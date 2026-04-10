우원식 의장 "민주주의 지키는 방법은 헌법개정…국민 뜻 헌법적으로 실현해야"

'대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식' 참석

"12·3 비상계엄, 국회 중요성 새로워져"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 우원식 국회의장은 10일 "민주주의를 지키는 가장 책임 있는 방법의 하나는 헌법을 시대에 맞게 바로 세우는 일로, 국민의 뜻을 헌법적으로 실현하는 일, 그리하여 국민의 삶이 향하는 길을 만드는 일이 헌법개정"이라고 밝혔다.

우 의장은 이날 오전 국회에서 열린 '대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식'에 참석해 "개헌의 문을 여는 개헌으로 미래로 향하고, 위헌·위법 계엄은 꿈도 못 꾸게 하는 개헌으로 여야가 모두 손잡고 어두운 역사를 함께 넘어서야 한다"고 말했다.

우원식 국회의장이 10일 '대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식'에 참석해 발언하고 있다. [사진=국회의장실]

또 우 의장은 "대한민국 임시의정원은 주권재민과 삼권분립, 의회정치의 기틀을 세우고 민주주의 대한민국의 기반을 닦은 최초의 의회"라며 임시의정원의 역사적 의미와 민주주의 정신을 되새겼다.

이어 "12.3 비상계엄을 거치며 민주주의를 지키고 헌정질서를 수호하는 데 국회가 얼마나 중요한 기관인지 분명하게 드러났고, 국민들 속에서 국회의 중요성이 새로워졌다"고 말했다.

우 의장은 "임시의정원은 임시정부와 더불어 독립운동의 핵심축으로, 독립운동 방향과 전략을 논의하는 중심이었고, 통합정부 추진의 정치적 구심점이었다"며 "임시의정원 의원들은 이념도, 추구하는 투쟁방법도 달랐지만, 함께 결정했고 공동의 미래를 선택했던 것이 바로 민주주의였다"고 설명했다.

또 우 의장은 "임시헌장에서 임시헌법, 제헌헌법으로 면면히 이어진 민주주의 정신은 역사의 고비마다 대한민국을 바로 세운 힘이었다"면서 "우리의 민주주의는 매 시대 국민들이 싸우고 지키며 만들어온 역사로, 이것이 바로 대한국민의 자부심이고, 오늘 우리 국회가 받아안아야 할 역사의 무게"라고 강조했다.

우원식 국회의장이 10일 '대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식'에 참석해 발언하고 있다. [사진=국회의장실]

이날 우 의장은 임시의정원 개원 107주년을 맞아 민주주의의 기틀을 마련하고, 대한민국 독립을 위해 헌신한 윤기섭 제7대 임시의정원 의장, 이강 제13대 임시의정원 의장의 업적을 기리기 위해 후손들에게 기념패를 수여하기도 했다.

이날 행사에는 임채정·문희상·김진표 전 국회의장과 정대철 헌정회장 등 주요 인사들과 독립운동가 후손들이 함께했다.

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