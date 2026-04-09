상하이·항저우·충칭…임정 27년 '망명 동선' 복원 전모 공개

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 9일 상하이에서 임시정부 청사 발굴·복원 전시를 열었다.
- 상하이·항저우·충칭 3대 청사 이동 동선을 실물 유물 87점으로 복원했다.
- 6월 6일까지 무료 관람하며 한중 역사 공감대를 강조했다.
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한중 협력으로 되살린 3대 청사 발굴·복원 기록
유물 87점 공개…외교문서·설계도 등 핵심 자료 포함
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 대한민국 임시정부 수립 107주년을 맞아 중국 상하이에서 임시정부 청사의 발굴·복원 전 과정을 집약한 전시가 열린다. 단순 기념행사를 넘어, 1919년 상하이에서 출발해 항저우·충칭으로 이어진 '망명 정부 27년 동선'의 실체를 실물 자료로 복원했다는 점에서 의미가 크다.
국가보훈부와 국립대한민국임시정부기념관은 4월 9일부터 6월 6일까지 주상하이한국문화원에서 특별전 '금란지교: 위대한 동행'을 개최한다. 문화체육관광부와 공동 주관으로, 전시는 총 3부 구성, 유물 87점이 공개된다.
1부는 상하이 황푸구 보경리 마당로 소재 임시정부 청사를 중심으로 한다. 1919년 수립 직후 임정이 자리 잡았던 이 건물은 1990년대 이후 한중 협력을 통해 발굴·복원이 진행됐다.
전시에는 한중 수교의 출발점인 '대한민국-중화인민공화국 외교관계 수립 공동성명'을 비롯해, 복원 초기 단계에서 작성된 '임시정부 청사 기본계획 도면', '전시연출 계획문서'가 포함됐다. 단순 유적 복원을 넘어 외교·문화 협력의 결과물이라는 점을 강조한 구성이다.
2부는 1932년 윤봉길 의거 이후 시작된 임정의 이동 시기(1932~1940년)를 다룬다. 핵심은 저장성 항저우 호변촌 청사다. 항저우 청사는 현재 남아 있는 임정 유적 가운데 유일하게 중국 정부가 '국가급 유적지'로 지정한 사례다. 이는 임시정부 활동이 중국 근현대사에서도 일정한 역사적 비중을 갖는다는 점을 방증한다.
전시에는 '임시정부 청사 및 기타 유적 종합보고서', '항저우 유적지 기념관 안내 책자' 등이 포함됐다. 자료들은 이동기 임정의 조직 유지와 외교 활동, 재정난 속 운영 실태를 보여주는 1차 사료 성격을 띤다.
3부는 임정의 마지막 거점인 충칭 연화지 청사를 조명한다. 1940년 이후 광복까지 사용된 이 청사는 현재 전시관으로 활용되고 있다. 특히 연화지 청사는 도시 재개발 직전, 한중 양국 협력으로 보존이 결정된 대표 사례다. 전시에는 '충칭 임시정부 청사 복원 협정서 교환식 사진', '복원보고서' 등이 포함돼 당시 협상 과정과 복원 기술적 디테일까지 확인할 수 있다. 이는 단순한 문화재 복원이 아니라 외교적 합의와 역사 인식 공유가 결합된 프로젝트라는 점에서 상징성이 크다.
전시는 일·월요일 휴관을 제외하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 무료로 운영된다. 개막식은 9일 오후 2시(현지시각), 주상하이한국문화원에서 개최되며 최재하 부총영사, 이동혁 문화원장 등 한중 관계자들이 참석한다.
김희곤 국립대한민국임시정부기념관장은 "임정 청사의 발굴·복원 과정 자체가 독립운동사의 연장선"이라며 "해외 현장에서 그 역사적 가치를 재조명하는 계기"라고 밝혔다. 이동혁 문화원장은 "임정 유적을 매개로 한중 간 역사 공감대 형성을 기대한다"고 말했다.
이번 전시는 임정 수립 107주년, 상하이 청사 설립 100주년이라는 시간적 축 위에서, '공간 복원'을 통해 독립운동의 실체를 재구성했다는 점에서 주목된다. 특히 상하이-항저우-충칭으로 이어지는 3대 거점은 단순 유적이 아니라, 망명 정부의 생존 전략과 국제 협력의 흔적을 보여주는 '현장 기록물'로 기능하고 있다.
gomsi@newspim.com