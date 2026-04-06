부산교육청, 임시정부 수립 기념 전시회…역사적 의미 상기

대한민국임시정부 여정 이해 촉진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 9일부터 17일까지 교육청 2층 갤러리에서 '대한민국, 그 위대한 시작 - 4월 11일, 대한민국임시정부 수립 기념전을 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 전시회는 대한민국임시정부 수립 배경과 27년간의 여정을 중심으로 한 역사 자료 전시를 통해, 학생과 시민들이 대한민국임시정부의 의미를 되새기고, 대한민국 역사의 시작을 인식할 수 있도록 기획했다.

대한민국임시정부 수립 기념전 홍보포스터 [사진=부산시교육청] 2026.04.06

바닥의 발자국을 따라 대한민국임시정부의 이동 경로를 걷도록 구성해 대한민국임시정부 27년의 여정과 주요 인물 및 사건을 자연스럽게 이해할 수 있도록 했다.

포토존을 설치해 대한민국임시정부 요인들과 함께 사진을 촬영도 할 수 있으며, 영상 상영으로 이해도 돕는다. 기념 엽서와 스탬프 체험을 통해 대한민국임시정부의 의미를 되새길 수 있도록 했다.

김석준 교육감은 "부산의 학생들과 시민들이 대한민국임시정부 수립 기념일을 분명히 인식하고, 대한민국임시정부에 대해서도 지속적인 관심을 가지는 계기가 됐으면 한다"며 "7년 만에 진행하는 부산 학생들의 대한민국임시정부 대장정 탐방에도 많은 응원과 격려를 보내달라"고 말했다.

ndh4000@newspim.com