조작기소 국조특위, 전체회의서 첫 기관보고 진행…여야 '녹취록' 공방

국민의힘 "녹취 편집·조작…원본 전면 공개해야"

전용기 "소설가 수준 사건 설계…한 편의 영화 같다"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회가 3일 쌍방울 대북송금 사건 관련 첫 기관보고를 진행한 가운데, 여야는 '녹취록' 공방을 이어갔다.

신동욱 국민의힘 의원은 이날 회의에서 "국조가 실효성 있게 진행되려면 특정 입장에 유리한 자료만 제시해서는 안 된다"며 "서민석 변호사 녹취록을 전체 공개하면 사건의 전모가 드러날 것"이라고 주장했다. 이어 "왜 녹취를 편집해 언론에 제공하느냐"며 여론 왜곡 가능성을 제기했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서영교 위원장이 3일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 여야 의원들이 거수 표결을 진행하고 있다.

국민의힘은 회의에 앞서 기자회견을 열고 국정조사 중단과 녹취록 원본 공개를 요구했다. 김형동 국민의힘 의원은 "최근 보도를 통해 검찰 자백 회유 의혹이 허위·조작된 보도였다는 점이 드러났다"며 "녹취의 핵심 내용이 의도적으로 삭제된 채 편집 공개됐다"고 주장했다. 이어 "관련 녹취 원본과 전문을 가공 없이 즉시 공개해야 한다"고 했다.

윤상현 국민의힘 의원 역시 "해당 녹취는 변호인이 종범 처리를 요구하는 과정에서 검사가 이를 거절하는 취지의 통화"라며 "일부만 발췌해 정반대 의미로 전달됐다"고 말했다.

반면 민주당은 해당 녹취를 근거로 검찰의 수사 과정에 문제가 있었다는 점을 강조했다. 전용기 민주당 의원은 회의장에서 추가 녹취를 공개하며 "이 정도면 사건을 구성한 수준"이라며 "한 편의 여와를 본 것 같다"고 했다.

박선원 민주당 의원은 과거 '논두렁 시계 보도'를 언급하며 신동욱 의원을 겨냥해 "더 이상 국정조사 위원으로 참여시키지 말아달라"고 했다.

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