與 "박상용 검사, 이재명 주범 만들기 회유"…녹취 파일 공개

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당은 29일 '쌍방울 대북송금 사건'을 수사한 박상용 검사가 이화영 전 경기도 평화부지사 측에 이재명 대통령을 '주범'으로 몰기 위한 자백을 요구하며 회유와 압박을 가했다는 의혹을 제기했다.
국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 진상규명 국정조사특별위원회' 소속 민주당 전용기·김동아 의원은 이날 오전 국회에서 이 전 부지사의 변호를 맡았던 서민석 변호사와 함께 긴급 기자간담회를 열고 관련 녹취 파일을 공개했다.
해당 녹취는 2023년 6월 19일 박 검사와 서 변호사 간의 통화 내용이라는 것이 민주당 측의 설명이다.
공개된 파일에는 "이재명 씨가 완전히 주범이 되고 이 사람이 종범이 되는 식의 자백이 있어야"라는 발언이 포함됐다. 또한 "공익 제보자", "보석", "추가 영장을 안 한다든지", "추가 수사들은 저희가 다 못 하게 하고 있다" 등 수사 편의 제공을 시사하는 듯한 대목도 담겼다.
서 변호사는 간담회에서 "이 사건은 처음부터 결론이 정해져 있었다"며 "검찰은 이미 어떤 진술이 필요하다는 설계를 끝내 놓은 상태였고, 그에 맞는 진술을 만들기 위해 이화영과 김성태에게 압박과 회유를 반복했다"고 주장했다.
그는 이를 두고 "수사가 아니라 진술 설계"라고 비판했다.
김동아 의원은 "이 대통령을 범죄로 엮기 위한 다양한 거래 조건이 박 검사 자신의 목소리로 생생히 녹음돼 있다"며 "이런 회유와 거래는 명백한 모해위증교사죄이자 직권남용"이라고 목소리를 높였다.
김 의원은 고위공직자범죄수사처(공수처)의 즉각적인 수사 착수를 촉구하고 "국회는 박 검사를 위증죄로 고발하고 탄핵소추 절차를 즉각 추진해야 한다"고 밝혔다.
이어 "대북송금 사건 외에도 다양한 사건에 검찰의 회유·협박·거래가 있었다"며 "국정조사를 통해 조작기소 실체를 밝히고 정치검사의 범죄를 준엄히 단죄하겠다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com