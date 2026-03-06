정청래 "李대통령 조작 기소는 사법 내란…검사 모두 감옥 보낼 것"

"3월 내 검찰개혁 방안을 반드시 처리"

"국정조사·특검 등 할 수 있는 수단 총동원"

[영광=뉴스핌] 김승현 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 6일 전남 영광에서 열린 현장 최고위원회의에서 검찰의 이재명 대통령 관련 조작기소 의혹에 대해 강력히 규탄하며 사법내란 진압에 나서겠다고 밝혔다.

정 대표는 이날 모두발언을 통해 "며칠 동안 밤잠을 이룰 수 없을 정도로 분노한 사건이 있다. 검찰의 추악한 민낯이 명백히 드러났다"며 "김성태 전 쌍방울 회장이 지인에게 이재명 대통령에게 돈 준 적 없다고 고백한 사실이 밝혀졌다"고 말했다.

이어 "김 전 회장은 녹취록에서 뭐가 있어야 하는지 검찰이 내놓으라 하며 진술 압박까지 토로한 것이 드러났다"며 "이것은 검찰이 날강도짓보다 더한 짓을 한 것"이라고 비판했다.

정 대표는 "민주당은 절대 좌시하지 않고 넘어가지 않겠다. 죄 지은 만큼 죗값 치르게 할 것"이라며 "범죄행위에 가담한 검사들 모두 감옥으로 보내겠다"고 강조했다.

그는 "이것은 수사가 아니라 조작이고 범죄"라며 "이재명 죽이기라는 결말을 정해놓고 죄 없는 사람을 죄 있는 사람으로 만들기 위한 폭력조직"이라고 목소리를 높였다.

[영광=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 전남 영광농협에서 현장 최고위원회의를 개최했다. 2026.03.06 seo00@newspim.com

정 대표는 "국가 권력기관이 가장 심각한 국가폭력을 저지른 범죄사건"이라며 "표적 제거하기 위해 진술 압박 등 범법행위를 저지르는 집단이 윤석열 치하에 있던 몰지각한 정치검찰"이라고 지적했다.

그는 "검찰의 증거조작과 날조는 어제오늘 일이 아니다. 대장동 사건에서는 위례신도시로 둔갑하며 녹취록을 왜곡했다"며 "위례신도시는 검찰 무리 수사 끝에 무죄가 확정됐다"고 말했다.

정 대표는 "조작기소는 한 사람 인생을 파괴한 소리 없는 살인 행위이자 민주주의를 살해하는 최악의 범죄"라며 "증거조작과 사건조작은 납치 살인보다 나쁜 짓"이라고 규탄했다.

그는 "지난해 9월 수사기소를 독점해온 검찰 해체를 위해 폐지법안을 통과시켰다. 7개월 뒤면 낡은 검찰은 역사 속으로 사라질 것"이라며 "3월 내에 민주당은 국민 눈높이에 부합하는 검찰개혁 방안을 반드시 처리하겠다"고 다짐했다.

정 대표는 "물소의 뿔처럼 개혁을 마주할 것이며 검찰의 조작기소를 철저히 단죄하겠다"며 법무부를 향해 "빨리 공소취소하라. 조작기소는 민주주의를 흔드는 사법내란"이라고 촉구했다.

그는 "민주주의를 바로 세우기 위해서라도 민주당은 반드시 국정조사, 특검 등 할 수 있는 수단을 총동원하겠다"며 "사법내란은 12·3 비상계엄 내란을 진압했듯이 민주당이 반드시 진압해야 할 눈앞의 숙제"라고 강조했다.

정 대표는 "12일 조작기소 국정조사가 시작될 것"이라며 "이를 시작으로 위례신도시, 대장동, 서해 피격 등 윤석열 독재정권 치하에서 일어난 검찰의 잘못된 조작기소와 날조에 대해 국조, 특검 등 모든 것을 다 하겠다"고 밝혔다.

