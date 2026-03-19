한학자·윤영호 증인 불출석…법원, 권성동 항소심서 구인영장 발부

"불출석 사유 타당하지 않아"…재판부, 구인영장 발부

특검, 법정서 윤영호 다이어리 공개…"권성동 의원 점심, 큰 거 한 장 Support"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 권성동 국민의힘 의원의 불법 정치자금 수수 의혹 항소심 재판에서 증인으로 채택된 통일교 한학자 총재와 윤영호 전 통일교 세계본부장이 법정에 나오지 않자 재판부가 구인영장을 발부했다.

서울고법 형사2-1부(재판장 백승엽)는 19일 정치자금법 위반 혐의를 받는 권 의원의 항소심 공판을 열고, 증인신문에 불출석한 한 총재와 윤 전 본부장에 대해 구인영장을 발부했다.

권성동 국민의힘 의원의 불법 정치자금 수수 의혹 항소심 재판에서 증인으로 채택된 통일교 한학자 총재와 윤영호 전 통일교 세계본부장이 법정에 나오지 않자 재판부가 구인영장을 발부했다. 사진은 권 의원이 2025년 11월 3일 서울 서초동 서울중앙지법에서 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 열린 첫 재판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

이날 재판에서는 두 사람에 대한 증인신문이 예정돼 있었지만 모두 법정에 출석하지 않았다.

한 총재는 제출한 불출석 사유서에서 "수사 접견 일정이 잡혀 있고 다음 날 본인 재판에서 윤 전 본부장에 대한 증인신문이 예정돼 있어 출석하는 것이 정신적으로 무리"라며 다음 기일에 출석하겠다는 입장을 밝혔다.

윤 전 본부장 역시 증언거부권이 있다는 이유로 법정에 나오지 않겠다는 의사를 전달한 것으로 전해졌다.

재판부는 그러나 "제출된 불출석 사유서는 이유가 없어 보인다"며 두 사람에 대해 구인영장을 발부했다. 재판부는 오는 4월 9일 오후 2시로 증인신문 기일을 다시 지정했다.

한편 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 이날 재판에서 윤 전 본부장이 작성한 다이어리를 증거로 공개했다.

다이어리에는 "권성동 의원 점심 – 큰 거 한 장 Support"라는 메모가 적혀 있는 것으로 확인됐다.

특검 측은 지퍼백에 담긴 다이어리를 서류봉투에 넣어 재판부에 제출했고, 재판장과 배석판사들은 이를 직접 확인했다. 재판부는 다이어리를 살펴본 뒤 "통상적인 다이어리와 다른 부분이 있다"고 언급했다.

이에 대해 특검 측은 "구조가 일반적인 다이어리와 다르다"며 "10년 단위 계획을 어떻게 변경해 왔는지 기록하기 위해 정리된 것으로 보인다"고 설명했다.

pmk1459@newspim.com