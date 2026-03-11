합수본, '통일교 로비 의혹' 한학자 서울구치소 방문 조사

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 통일교의 정·관계 로비 의혹을 수사 중인 합동수사본부가 11일 교단 총재 한학자씨에 대한 피의자 조사에 들어갔다.
법조계에 따르면 합수본(본부장 김태훈 대전고검장)은 이날 오전부터 경기 의왕시 서울구치소를 방문해 정치자금법 위반과 뇌물공여 등 혐의를 받는 한 총재를 피의자 신분으로 조사하고 있다. 수사팀이 한 총재를 직접 조사하는 것은 이번이 처음이다.
앞서 합수본은 통일교 측으로부터 금품을 수수했다는 의혹이 제기된 임종성 전 더불어민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원을 소환해 사실관계를 조사했다. 수사팀은 한 총재를 상대로 정치권 금품 제공 과정에 교단 윗선이 관여했는지 여부 등을 추궁할 것으로 보인다.
한 총재와 교단 관계자들은 다수 국회의원에게 금품을 전달했다는 의혹을 받고 있다.
해당 의혹은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난해 8월 김건희 여사 관련 의혹을 수사하던 민중기 특별검사팀 조사에서 "2018년부터 2020년 사이 전·현직 정치인 5명에게 금품을 건넸다"고 진술하면서 수면 위로 떠올랐다.
합수본은 또 한 총재가 2019년 여야 국회의원 11명에게 총 1300만원을 '쪼개기 후원' 방식으로 제공한 정황도 들여다보고 있다.
앞서 경찰은 지난해 한 총재 등 4명을 정치자금법 위반 혐의로 검찰에 송치했다. 그러나 검찰은 송광석 전 천주평화연합(UPF) 회장만 불구속 기소하고, 나머지 3명에 대해서는 보완 수사를 요구한 바 있다.
