[AI 부동산 투데이] "강서구 '국평' 18억원대? 이게 되네"…'래미안 엘라비네' 흥행

3월 18일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈

공동주택 공시가 발표에 종부세 대상 48.7만가구

'래미안 엘라비네' 평균 경쟁률 '25대 1'

공항 공기업 통합되나…인국공 총파업 예고

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 3월 18일 부동산 시장에서는 부동산 공시가격이 급등하며 고가 주택 소유자들의 세금 부담이 가중되는 양상입니다. 서울 신규 분양 시장은 여전히 과열된 분위기를 보이는 가운데, 공항 공기업들의 통합 방침에 대해 노동계가 강력한 반대 투쟁을 예고하면서 공공기관 개편을 둘러싼 사회적 갈등이 고조되는 모습입니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 보유세 폭탄 현실화에 부동산 시장 '술렁'

국토교통부가 전일 공동주택 공시가격 열람을 시작하면서 부동산 시장이 크게 술렁이고 있습니다. 올해 전국 평균 공시가격은 9.16% 상승하며 2022년 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. 서울은 18.67%라는 압도적인 상승 폭을 나타냈습니다. 강남3구(강남·서초·송파구)는 24.7%, 성동구는 29.04%까지 치솟으며 고가 주택 밀집 지역을 중심으로 보유세 폭탄이 현실화됐습니다.

정부는 현실화율을 69%로 4년째 동결했으나, 지난해 서울 집값 상승분이 고스란히 반영되면서 종합부동산세 대상 가구는 전년 대비 17만가구 가까이 늘어난 48만7362가구에 달했습니다. 마포와 성동 등 주요 단지의 보유세가 1주택자 기준 전년 대비 150만원가량 오른 400만원대를 훌쩍 넘길 것으로 예상됩니다. 시장에서는 세 부담을 피하기 위한 증여 검토나 임대료 전가에 대한 우려가 확산 중입니다.

◆ '래미안 엘라비네' 청약 흥행…고분양가에도 수요 이어져

삼성물산 건설부문이 서울 강서구 방화동에 공급한 래미안 엘라비네가 1순위 해당지역 청약에서 평균 25대 1의 경쟁률을 기록하며 분양 흥행에 성공했습니다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 137가구 모집에 총 3426명이 몰렸습니다. 최고 경쟁률은 228.8대 1로, 5가구 모집에 1144명이 신청한 전용 59㎡B 타입에서 나왔습니다. 앞서 진행된 특별공급에서도 135가구 모집에 4098명이 접수해 평균 30.4대 1의 경쟁률을 보이며 일찌감치 뜨거운 관심을 입증했습니다.

강서구에 처음 들어서는 래미안 브랜드라는 상징성과 지하철 9호선 신방화역 역세권 입지가 고분양가 논란을 잠재운 것으로 분석됩니다. 전용 84㎡ 기준 분양가가 17억300만~18억4800만원에 달하는 높은 수준임에도, 서울 내 신축 아파트 입주 물량이 줄며 무주택 실수요자들을 대거 청약 시장으로 끌어모은 결정적 요인으로 꼽힙니다.

◆ 공항 공기업 통폐합 추진에…인천공항 노조 "졸속 행정" 반발

정부가 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단을 하나로 합치는 공항 운영 공기업 통폐합을 본격 추진합니다. 이에 인천공항 노동자들과 지역 사회의 반발이 걷잡을 수 없이 커지고 있습니다. 인천공항 노조 등 7개 노동조합으로 구성된 공동투쟁위원회는 이날 오전 인천시청 앞에서 기자회견을 열었습니다. 이들은 이번 통합을 지방공항의 정책 실패와 신공항 건설의 막대한 재정 부담을 우량 공기업인 인천공항에 전가하는 졸속 행정이라며 규탄했습니다.

위원회는 지난해 7567억원의 당기순이익을 낸 인천공항이 만성 적자인 한국공항공사와 10조7000억원의 건설비가 투입되는 가덕도신공항을 떠안을 경우 글로벌 허브공항 경쟁력을 위한 시설 투자와 서비스 개선이 뒤처질 수밖에 없다고 주장했습니다. 과거 인국공 사태와 같은 인력 운용 및 처우 갈등이 재연될 가능성도 제기했습니다. 정부가 통합 계획을 즉각 철회하지 않는다면 총파업은 물론 차량 상경 투쟁을 포함한 강력한 실력 행사에 나서겠다고 예고했습니다.

chulsoofriend@newspim.com