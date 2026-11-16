인천시, 범죄 피해자 긴급 구호 체계 강화…맞춤형 지원

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 16일 신한은행 기탁금 5000만원으로 범죄 피해자를 지원했다
- 인천경찰청·공동모금회와 피해자 치료비·생계비 긴급 구호에 나섰다
- 중증 피해자에게 최대 3000만원을 지급하고 상시 안전망을 구축한다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 강력범죄 피해 시민과 가족의 긴급 구호 체계를 강화한다.
인천시는 신한은행이 기탁한 5000만원을 범죄 피해자의 치료비와 생계 부담 등을 지원한다고 16일 밝혔다.
이를 위해 시는 인천경찰청 인천사회복지공동모금회와 함께 민관 합동 긴급 구호 체계를 가동한다.
이번 지원은 앞서 시가 발표한 '범죄 피해자 종합 지원 보호 대책'의 후속 조치로 피해 정도와 경제적 상황 등을 고려해 맞춤형 지원을 하게된다.
생명에 치명적인 위협을 받아 장기간 집중 치료와 간호가 필요한 중증 피해자에게는 최대 3000만원을 지원한다.
생명에 위협을 넘겼지만 지속적인 치료가 필요한 중상해 피해자와 통원 치료를 받는 경상해 피해자에게도 부상 정도에 따라 구호금을 차등 지원한다.
지원 절차는 인천시가 전체 사업을 총괄하고, 인천경찰청이 피해 정도를 확인해 대상자를 연계하면 최종적으로 사회복지공동모금회가 심사를 해 지원금을 지급하게 된다.
공동모금회는 내부 배분심사위원회 의결을 거쳐 11월 중순부터 피해자들에게 구호금을 지급할 예정이다.
인천시는 이번 사업을 시작으로 관련 기관들과 범죄 피해자 상시 구호망 구축을 위한 업무협약을 추진하고 지속적인 민관 협력 체계를 마련할 계획이다.
박찬대 인천시장은 "지역 치안은 물론 범죄 피해자의 온전한 일상 회복까지 책임지는 것이 공공의 역할"이라며 "민관이 힘을 모아 범죄 피해 시민을 보호하고 지원하는 상시 안전망을 구축하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com