곽선영, '크래시2'로 돌아온다…더 강력해진 민소희 활약 예고

AI 핵심 요약beta
- 곽선영은 16일 ENA ‘크래시2’에서 교통범죄수사팀 반장으로 복귀했다
- 곽선영은 날렵한 액션과 섬세한 연기로 민소희의 입체감을 높일 예정이다
- ‘크래시2’는 T.C.I가 전국 교통범죄 사건을 해결하는 이야기를 그린다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 곽선영이 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'로 돌아와 한층 강렬해진 액션과 섬세한 연기를 선보인다.
곽선영은 16일 첫 방송되는 '크래시2'에서 교통범죄수사팀 T.C.I의 핵심 멤버이자 반장 민소희 역을 맡는다. 전 시즌에 이어 거침없는 행동력과 뛰어난 운전·무술 실력을 갖춘 형사로 활약하며 극의 중심을 이끌 예정이다.
곽선영은 그동안 다양한 작품에서 장르와 캐릭터를 넘나드는 연기 스펙트럼을 보여줬다. tvN '슬기로운 의사생활'에서는 육군 소령 이익순 역을 맡아 능청스러운 매력과 섬세한 감정 연기를 선보였으며, 디즈니+ 오리지널 시리즈 '무빙'에서는 장주원의 첫사랑 황지희로 분해 인물의 애틋한 서사를 그려냈다. ENA '허수아비'에서는 사건의 진실을 추적하는 기자 서지원 역으로 냉철한 카리스마를 발산하며 제17회 코리아드라마어워즈 우수연기상 여자 부문을 수상하기도 했다.
이번 작품에서 곽선영은 시즌1에서 보여준 당찬 매력과 통쾌한 액션을 한층 발전시킨다. 더욱 날렵하고 과감해진 움직임은 물론, 민소희의 내면에 담긴 감정까지 섬세하게 표현하며 캐릭터의 입체감을 더할 전망이다. 매 작품 자신만의 색깔로 인물을 완성해 온 곽선영이 이번에는 어떤 활약으로 시청자들을 사로잡을지 관심이 쏠린다.
'크래시2'는 2024년 방송된 '크래시'의 후속 시즌으로, 국가수사본부 소속 광역수대로 거듭난 교통범죄수사팀 T.C.I가 전국에서 벌어지는 교통범죄 사건을 해결하는 이야기를 그린다.
한편 '크래시2 : 분노의 도로'는 16일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니TV와 디즈니+에서도 공개된다.
moonddo00@newspim.com