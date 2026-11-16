이종석, '재혼 황후'로 연하남 계보 잇는다…왕자 품격 더한 로맨스

AI 핵심 요약beta
- 이종석이 16일 디즈니+ ‘재혼 황후’에서 왕자 하인리 역을 맡았다
- 이종석은 순수한 연하남 매력과 섬세한 로맨스 연기로 설렘을 자극했다
- ‘재혼 황후’ 7·8부는 18일 공개되며 총 10개 에피소드로 구성됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이종석이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 왕자 하인리 역을 맡아 특유의 순수한 연하남 매력과 로맨스 연기 내공으로 시청자들의 설렘을 자극하고 있다.
'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.
이종석의 하인리가 더욱 설레는 이유는 그가 써 내려온 연하남 계보에 있다. 상대의 속마음을 읽는 소년 박수하로 분한 SBS 드라마 '너의 목소리가 들려'에서 어린 시절 자신을 위해 법정에 서 준 장혜성(이보영)을 첫사랑으로 품고 그 곁을 지키며 신드롬을 일으킨 이종석은, tvN '로맨스는 별책부록'에서는 '문학계 아이돌'로 불리는 스타 작가 차은호로 분해 오랜 시간 누나 강단이(이나영)를 향한 마음을 간직해 온 어른 연하남의 순정을 그려냈다. 소년의 첫사랑부터 어른의 순정까지, 작품마다 다른 결의 연하남을 완성해 온 그가 이번에는 왕자의 품격까지 더한 연하남으로 돌아온 것.
하인리의 설렘은 첫인사부터 시작됐다. "만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸"이라는 인사와 함께 나비에와 시선을 맞춘 순간, 이종석은 눈빛 하나로 하인리의 마음이 어디를 향하는지 단번에 각인시켰다. 나비에를 위해 준비한 열기구 이벤트에서는 황실의 시선에서 벗어나 그녀와 나란히 하늘로 떠오르며, 숨 막히는 궁 안에서는 볼 수 없던 풍경을 선물해 두 사람의 로맨스에 불을 지폈다. 서두르지 않는 걸음과 곧은 태, 격식 있는 말투 속에 장난기를 숨긴 여유까지. 하인리가 등장하는 모든 순간은 그대로 '설렘 모먼트'가 됐다.
무엇보다 시청자를 사로잡은 건 나비에 앞에서만 무장해제되는 '순수한 연하남'의 얼굴이다. 퀸이 사람이었다면 자신의 이상형이었을 것이라는 나비에의 말에, 정작 그 퀸이 자신이라는 비밀을 품은 하인리는 새어 나오는 미소를 끝내 감추지 못했다. "편지 상대가 나라서 실망했습니까? 나는 더없이 좋았는데…황후 폐하가 내 편지 상대라서 좋았습니다"라고 편지 친구가 나비에였음을 알고 있었다고 밝히며 마음을 전하는 순간에도, 왕자의 격을 지키려 애쓰는 얼굴 위로 숨길 수 없는 설렘이 번졌다. 능청스러운 여유와 순정 가득한 연하남의 얼굴을 자유롭게 오가는 이종석의 섬세한 표현은 하인리를 그저 멋진 왕자가 아닌 '로열 연하남'으로 완성했다.
이처럼 이종석은 원작에서 막 걸어 나온 듯한 비주얼에 연하남 계보로 다져온 로맨스 내공을 더하며 '태생이 로판 왕자'라는 수식어를 증명해 내고 있다. 낯선 세계관 속에서도 시청자가 하인리의 감정을 따라 설렘을 충전할 수 있는 이유다.
한편, 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 매주 수요일 2개 회차씩, 총 10개의 에피소드로 디즈니+를 통해 공개된다. 7, 8부는 오는 18일 공개된다.
moonddo00@newspim.com