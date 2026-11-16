태연, 정규 4집 '언스페셜' 트레일러 공개…섬세한 감성 예고

AI 핵심 요약beta
- 태연이 16일 정규 4집 트레일러로 새 앨범 분위기를 예고했다
- 트레일러는 시간 흐름에 따른 감정 변화를 섬세하게 담아냈다
- 정규 4집은 30일 타이틀곡 포함 12곡으로 발매된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 소녀시대 태연이 정규 4집 트레일러를 통해 새 앨범에 담긴 깊은 감성과 서정적인 분위기를 예고했다.
오늘(16일) 0시 태연 공식 유튜브 채널을 통해 오픈된 '디 언스페셜(The Unspecial)' 트레일러는 '누구에게나 시작은 있다. 끝도 마찬가지일까'라는 문장으로 시작되는 태연의 서정적인 내레이션과 설렘부터 권태까지 다양한 감정을 보여주는 태연의 섬세한 표현력이 어우러져 이목을 집중시켰다.
이번 영상은 '돌'을 별이라 부르고 영원히 빛나는 순간을 꿈꾸던 시절부터 모든 것이 더 이상 신기하게 느껴지지 않는 현재까지, 시간의 흐름을 따라 변화하는 마음을 섬세하게 담아내며 새 앨범의 정서를 감각적으로 보여줘 좋은 반응을 얻고 있다.
오는 30일 발매되는 태연 정규 4집 '언스페셜'은 동명의 타이틀곡을 포함해 총 12곡으로 구성되어 있으며, 현재 태연이 지닌 깊은 감성을 만날 수 있는 앨범으로 듣는 이들에게 깊은 공감과 위로를 선사할 전망이다.
한편, 태연 정규 4집 '언스페셜'은 30일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개되며, 이날 음반으로도 발매된다.
moonddo00@newspim.com