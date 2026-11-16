'기프트', 전국 꼴찌 야구부의 반란…언더독 청춘들의 뜨거운 낭만

AI 핵심 요약beta
- 16일 tvN은 새 드라마 ‘기프트’ 3차 티저를 공개했다
- 전 프로야구 투수코치 정민용이 최하위권 야구부를 맡았다
- 덕천고 선수들은 한마음으로 뭉쳐 언더독의 기적에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 전국 최하위권 야구부가 한마음으로 뭉쳐 그라운드 위 기적에 도전한다.
오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다.
16일 공개된 3차 티저는 "선수는 선수를 알아보는 법"이라는 정민용(김우빈)의 자신만만한 말로 시작해 시선을 사로잡는다. 하지만 그가 마주한 덕천고 야구부의 현실은 녹록지 않다. 몇 년째 주요 경기 예선 탈락에 고교 리그 성적은 최하위권. 답답한 상황에 "이건 진짜 아니지"라며 탄식하는 정민용의 모습은 문제적 감독과 폐부 위기에 놓인 야구부의 심상치 않은 첫 만남을 예고한다.
특히 정민용과 덕천고 선수들이 만들어갈 유쾌한 호흡이 눈길을 끈다. 선수들의 현주소를 냉정하게 짚는가 하면, 때로는 거침없는 말과 행동으로 이들을 이끄는 정민용. 여기에 저마다의 개성을 지닌 덕천고 선수들이 더해지며 어디로 튈지 모르는 관계성이 펼쳐진다. 서로 다른 개성과 방식으로 만난 이들이 과연 어떤 과정을 거쳐 한 팀으로 거듭날지 궁금증을 자극한다.
이어지는 장면에서는 덕천고 야구부의 뜨거운 결의가 담겨 기대감을 끌어올린다. "가자! 지옥을 건너 승리하러 왔다! 살아서 나가자! 반드시 이긴다"라는 선수들의 외침은 언더독의 반란을 향한 이들의 각오를 고스란히 전한다. 여기에 정민용의 "끝내주는 반전도 기적 같은 역전도 없을 것"이라는 말이 더해져, 쉽게 예측할 수 없는 이들의 여정을 더욱 궁금하게 만든다.
무엇보다 "낭만적으로"라는 정민용의 말에 "한마음 한뜻으로"라는 윤서진(서은수)의 말이 이어지고, "그게 우리 덕천 야구니까"라는 정민용의 대사로 마무리되는 장면은 특별한 울림을 전한다. 각자의 자리에서 고군분투하던 이들이 하나의 마음으로 모여가는 모습은 정민용과 덕천고 야구부가 함께 만들어갈 성장과 변화에 대한 기대를 높인다. 나아가 '언더독의 끝판왕', '청춘의 그라운드'라는 카피처럼 저마다의 한계와 마주한 청춘들이 한데 모여 펼쳐낼 이야기에 관심이 집중된다.
한편, 감독 정민용과 덕천고 야구부가 만나 어떤 관계를 쌓고, 어떤 변화를 만들어갈지 기대가 모이는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com