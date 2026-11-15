[핌in장충] '선두권 격돌' 현대캐피탈 블랑 감독 "우리카드 투지 대단, 어려운 경기 예상"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = "나는 라운드 단위로 생각하지 않는다. 매 경기 집중하고, 6라운드가 끝날 때 1위에 올라 있는 것이 목표다."

현대캐피탈 필립 블랑 감독이 시즌 초반 치열한 순위 경쟁에도 흔들리지 않고 장기적인 목표를 강조했다. 개막 3연승을 달리는 우리카드에 대해서는 어려운 상황에서도 해결책을 찾아내는 팀이라며 경계심을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 블랑 감독. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

블랑 감독이 이끄는 현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 우리카드와 'HK흥국금융 2026~2027 V리그' 남자부 1라운드 맞대결을 펼친다.

현대캐피탈은 개막전에서 대한항공에 패했지만 이후 3연승을 달리며 3승 1패(승점 9)를 기록하고 있다. 이날 우리카드를 상대로 4연승에 도전하는 동시에 선두권 경쟁에서 유리한 고지를 점하겠다는 각오다.

상대인 우리카드 역시 만만치 않다. 박철우 감독이 이끄는 우리카드는 한국전력과 OK저축은행을 연달아 꺾은 데 이어 강력한 우승 후보 대한항공까지 제압하며 개막 3연승을 질주하고 있다.

올 시즌 남자부는 초반부터 예상 밖의 순위 경쟁이 펼쳐지고 있다. 현대캐피탈과 대한항공이 주도하던 기존 양강 구도에 한국전력과 우리카드 등이 도전장을 내밀면서 상위권 경쟁이 더욱 치열해졌다.

그러나 블랑 감독은 다른 팀의 성적에 크게 신경 쓰지 않는 모습이었다. 경기 전 취재진과 만난 블랑 감독은 "우리 팀이 항상 상위권에 있기를 바란다"라며 웃은 뒤 "시즌은 길다. 문제가 생길 수도 있고 발전시켜야 할 부분도 있다. 그런 문제들을 해결하면서 시즌을 치러야 한다"라고 말했다.

이어 "다른 팀들이 어떻게 하고 있는지보다 지금 우리 팀이 가장 중요하다"라며 "매 경기 무엇을 더 발전시켜야 하는지 생각하면서 경기를 준비하고 있다"라고 강조했다.

특히 블랑 감독은 시즌 초반 순위보다 최종 성적이 중요하다는 점을 분명히 했다. 그는 "나를 잘 알겠지만 나는 라운드 단위로 생각하지 않는다. 항상 다음 경기를 어떻게 준비할 것인지에 집중한다"라며 "지금은 단계적으로 한 경기씩 준비하는 것이 중요하다"라고 설명했다. 이어 "6라운드가 끝났을 때 1위에 올라 있는 것이 내가 기대하는 목표"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 블랑 감독. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

현대캐피탈은 지난 시즌에 이어 다시 한번 정상에 도전하고 있다. 블랑 감독은 당장의 순위 변화에 일희일비하기보다 긴 시즌 동안 안정적인 경기력을 유지하는 데 초점을 맞췄다.

다만 빡빡한 경기 일정은 고민거리다. 현대캐피탈은 불과 사흘 전 부산 원정 경기를 치른 뒤 다시 서울로 이동해 우리카드를 상대한다. 블랑 감독은 "V리그는 경기 수가 많고 일정도 촘촘하다. 하루 쉬고 하루 훈련한 뒤 다시 경기를 치르는 경우가 많다"라며 "이렇게 짧은 시간 안에 모든 것을 바꾸기는 어렵다"라고 설명했다.

이어 "팀에 문제가 발생하더라도 훈련 시간이 충분하지 않기 때문에 즉각적으로 변화를 주기 쉽지 않다"라며 "코치들도 이런 어려움을 겪고 있지만 최선을 다하고 있다"라고 덧붙였다.

그나마 직전 부산 원정에서 승리를 거둔 점은 긍정적이다. 현대캐피탈은 지난 시즌 부산 원정에서 만족스럽지 못한 경기력을 보여준 적이 있었지만 이번에는 승리를 챙기며 상승세를 이어갔다.

블랑 감독은 "부산 원정은 반드시 이기고 싶었던 중요한 경기였다. 지난 시즌에는 부산에서 좋은 결과를 얻지 못한 경우가 있었는데 이번에 승리해서 기쁘다"라고 돌아봤다.

이어 "경기에서 이기면 다음 경기를 준비하는 과정도 조금 더 수월해진다"라며 "부산 원정 이후에는 장거리 이동까지 고려해 주전 선수들에게 충분한 휴식을 줬다"라고 밝혔다.

짧은 준비 기간 동안 주전과 백업 선수들의 훈련량도 다르게 조절했다. 그는 "주전 선수들은 회복에 집중하도록 했고 백업 선수들은 조금 더 훈련을 진행했다"라며 "이번 우리카드전 역시 중요한 경기이기 때문에 여기에 집중해서 준비했다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 블랑 감독이 선수들에게 지시를 내리고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

상대인 우리카드에 대해서는 높은 평가를 내렸다. 우리카드는 이번 시즌 개막 3연승을 달리며 돌풍을 일으키고 있다. 특히 지난 대한항공전에서는 외국인 주포 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)가 경기 도중 무릎 통증으로 이탈했음에도 국내 선수들의 활약을 앞세워 풀세트 접전 끝에 승리했다.

블랑 감독은 우리카드의 가장 큰 장점으로 끈질긴 투지와 위기 대처 능력을 꼽았다. 그는 "우리카드는 파이팅이 넘치는 팀이다. 경기를 보면 어려운 상황에서도 계속 싸우고 해결책을 찾으려고 노력한다"라고 평가했다.

이어 "경기에서 앞서고 있더라도 우리카드는 쉽게 포기하지 않는다. 계속해서 싸우고 방법을 찾아내는 팀"이라며 "배구팀에 있어 굉장히 중요한 자질"이라고 강조했다.

우리카드가 현재 상위권에 올라 있는 것도 우연이 아니라는 평가다. 블랑 감독은 "우리카드는 지금의 순위를 차지할 자격이 있는 팀이라고 생각한다"라며 "그만큼 좋은 경기력을 보여주고 있다"라고 말했다.

그러면서 "오늘도 쉽지 않은 경기가 될 것으로 예상한다. 우리카드는 끝까지 포기하지 않을 것이기 때문에 우리도 이런 싸움에 준비가 돼 있어야 한다"라고 경계했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 아라우조가 무릎 수술로 장기 결장할 예정이다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

현대캐피탈 입장에서는 우리카드의 외국인 주포 아라우조가 결장한다는 점이 변수다. 아라우조는 무릎 상태가 악화돼 수술이 필요한 상황이며, 우리카드는 김동영을 비롯한 국내 선수들을 활용해 공백을 메울 계획이다.

그러나 블랑 감독의 시선은 상대의 전력 공백보다 자신의 팀을 향해 있었다. 그는 시즌 초반부터 강조해 온 안정적인 경기 운영과 꾸준한 발전을 다시 한번 언급하며 "우리 팀이 어떻게 더 발전하고 시즌 내내 일관성을 유지할 수 있을지에 집중하고 있다"라고 밝혔다.

이어 "다른 팀에 어떤 문제가 있는지 살펴보는 것보다 우리 팀이 준비한 배구를 잘 보여주는 것이 중요하다"라고 강조했다.

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