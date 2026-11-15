진안고원 김치보쌈축제 '성황'…전국서 방문객 이어져

AI 핵심 요약beta
- 진안군은 14~15일 제8회 진안고원 김치보쌈축제를 성황리에 마무리했다.
- 전국 방문객들은 진안 배추로 김장을 체험하며 지역 먹거리를 즐겼다.
- 축제 방문객의 농특산물 구매로 주변 상권에도 소비가 확산된 것으로 나타났다.
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로컬푸드직매장·홍삼한방센터 연계 소비 확산…지역상권 활성화 기여
·ㅡα②[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 14~15일 진안 로컬푸드직매장 일원에서 열린 '제8회 진안고원 김치보쌈축제'가 전국 각지에서 찾은 방문객들의 참여 속에 성황리에 마무리됐다고 15일 밝혔다.
이번 축제는 진안고원의 농특산물과 김장문화를 함께 체험하는 행사로 김장체험장과 먹거리 부스, 공연장 등에 가족 단위 방문객들의 발길이 이어졌다.
특히 큰 일교차 속에서 자라 속이 꽉 차고 아삭한 식감을 자랑하는 진안고원 배추를 활용한 김장체험이 인기를 끌었다. 방문객들은 지역 농산물로 직접 김치를 담그며 가족과 함께 김장의 즐거움을 나눴다.
축제장 주변 상권과의 연계 효과도 나타났다. 방문객들이 로컬푸드직매장에서 진안 농특산물을 구매하고 홍삼한방센터 등 주변 시설을 이용하면서 축제 소비가 지역 상권으로 확산되는 계기가 됐다.
먹거리 공간에서는 진안 흑돼지 수육과 김치, 천원 막걸리, 로컬바비큐 등이 인기를 얻었다. 김장 골든벨과 'SHOW ME THE 김장', 홍삼 칵테일 이벤트 등 참여형 프로그램과 공연도 호응을 얻었으며 어린이 놀이공간과 김치마을 팝업존은 가족 방문객들에게 즐길 거리를 제공했다.
전춘성 진안군수는 "이번 축제를 통해 진안고원에서 생산된 우수한 배추와 농특산물의 가치를 널리 알리고 방문객들이 진안의 맛과 정을 함께 느낄 수 있었다"며 "앞으로도 지역 농가와 상권이 함께 성장하고 많은 사람이 다시 찾고 싶은 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com