사천 공연장서 불…인명피해 없어

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 15일 오전 8시12분께 경남 사천시 실안동 한 공연장에서 불이 났다.
신고를 접수한 소방당국은 인력 40명과 장비 16대를 투입해 20여분 만에 진압했다.
이 불로 공연장 건축구조물과 내부 시설 일부가 타 소방서 추산 2500만 원 상당의 재산 피해가 발생했다. 다행히 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인를 조사 중이다.
m25322532@newspim.com
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 15일 오전 8시12분께 경남 사천시 실안동 한 공연장에서 불이 났다.
신고를 접수한 소방당국은 인력 40명과 장비 16대를 투입해 20여분 만에 진압했다.
이 불로 공연장 건축구조물과 내부 시설 일부가 타 소방서 추산 2500만 원 상당의 재산 피해가 발생했다. 다행히 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인를 조사 중이다.
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