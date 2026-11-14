경남 경제계, 동남권 순환 광역철도 예타 조속 통과 촉구…"북극항로 시대 대비"

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산업벨트 조성 위한 철도망

정부의 결정과 지원 요청

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 북극항로 시대의 부산·울산·경남의 산업과 물류를 연결할 동남권 순환 광역철도의 예비타당성조사가 문턱에서 멈춰 서자 경남지역 경제계가 정부에 조속한 결단을 촉구하고 나섰다.

경상남도상공회의소협의회는 동남권 순환 광역철도 예타를 조속히 마무리해 달라는 건의문을 대통령실과 기획예산처, 국토교통부, 국회 재정경제기획위원회, 한국개발연구원(KDI)에 전달했다고 14일 밝혔다.

경남도상공회의소협의회가 북극항로 시대 동남권 산업·물류 연계와 국가균형발전을 위해 동남권 순환 광역철도 예비타당성조사 조속 통과를 촉구하는 건의문을 대통령실과 기획예산처, 국토교통부, 국회 재정경제기획위원회, 한국개발연구원(KDI) 등에 전달했다. 사진은 창원상공회의소 전경[사진=뉴스핌DB] 2020.1.9.

이 사업은 창원에서 김해와 양산을 거쳐 울산을 잇는 광역철도 건설사업이다. 협의회는 철도가 구축되면 부산·울산·경남이 하나의 광역생활권으로 연결되고, 지역별 산업과 물류 기능도 연계될 것으로 내다봤다.

창원의 방위·원자력 산업을 비롯해 김해의 스마트 물류, 양산의 부품·소재 산업, 울산의 이차전지 산업이 철도망을 중심으로 이어지면 동남권 산업·물류 벨트 조성에 도움이 될 수 있다는 설명이다. 부전~마산 복선전철 등 기존 철도사업과 연계할 경우 동남권 광역철도망이 순환 구조를 갖추게 된다는 점도 강조했다.

협의회는 가덕도신공항과 진해신항 등 대형 국책사업과의 연계성도 제시했다. 철도와 항만·공항을 연결해 동남권의 물류 경쟁력을 높이고, 북극항로 개척에 대비한 거점 교통망을 확보해야 한다고 주장했다.

동남권 순환 광역철도는 지난해 12월 예타에 착수했다. 최근 이용요금에 수도권 광역급행철도(GTX) 요금체계를 적용하는 방안이 검토되면서 경제성 분석 결과가 당초보다 낮아질 수 있다는 우려가 지역 경제계에서 제기됐다.

협의회는 수도권 중심의 비용편익 분석만으로 사업성을 판단해서는 안 된다며 정책성과 지역균형발전 효과를 평가에 충분히 반영해 달라고 요청했다. 예타를 통과한 뒤 기본계획 수립과 설계 등 후속 절차도 지체 없이 진행해 2036년 개통 목표를 지켜야 한다고 덧붙였다.

최재호 경남상의협의회 회장은 "동남권 순환 광역철도는 부산·울산·경남의 산업과 물류를 연결하는 국가균형발전의 기반시설"이라며 "북극항로 시대에 대비해 정부가 신속히 결정해야 한다"고 말했다.

news2349@newspim.com