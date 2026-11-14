인도와 손잡은 밀양시, 요가·명상 관광 산업 육성…치유관광 중심지 도약

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S-VYASA대학교와 MOU 체결

인력 교류·교육 프로그램 운영

요가컬처타운 중심 관광 활성화

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 인도 S-VYASA대학교와 손잡고 요가·명상을 넘어 치유관광과 체류형 웰니스 관광의 중심지 도약에 나선다.

시는 안병구 시장이 최근 인도를 방문해 요가·명상 전문기관인 S-VYASA대학교와 요가·명상·치유관광산업 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

안병구 경남 밀양시장(오른쪽)이 S-VYASA대학교 50주년 기념행사에 참석해 나렌드라 모디 인도 총리가 악수하고 있다.[사진=밀양시] 2026.11.14

협약에는 요가와 명상 분야 공동사업 발굴, 전문인력 교류, 학술·교육 프로그램 운영 등이 담겼다. 양측은 이를 통해 밀양의 요가·치유관광 콘텐츠를 해외 시장에 알리고 관련 산업 육성 방안을 구체화할 계획이다.

안병구 시장 일행은 인도 정부 아유쉬부(Ministry of Ayush)와 전인도 아유르베다 연구소(AIIA)도 방문했다. 요가·명상과 전통의학 분야의 교류 및 협력 방안을 논의하며 밀양의 웰니스 관광 활성화 가능성을 점검했다.

아유쉬부는 인도 전통의학과 요가, 아유르베다 등을 관할하는 부처다. 시는 이번 접촉을 계기로 교육, 문화, 관광이 결합된 협력사업을 추진하겠다는 방침이다.

시는 매년 6월 21일인 세계 요가의 날을 계기로 밀양과 인도가 공동으로 국제행사를 개최하는 방안을 제안했다. 나렌드라 모디 인도 총리의 행사 참석도 요청했다.

시는 협력사업을 일회성 교류에 그치지 않고 지속 가능한 국제협력으로 발전시켜 나겠다는 입장이다. 요가컬처타운을 중심으로 국제행사와 체류형 웰니스 관광상품을 확대해 지역 관광산업 활성화로 연결한다는 구상이다.

시는 지난해 비베카요가와 요가컬처타운 관리·운영을 위한 위·수탁 협약을 체결하며 관련 거점 운영체제를 정비했다. 이번 인도 협력은 요가컬처타운을 국제 교류와 체류형 관광의 거점으로 발전시키려는 시도로 볼 수 있다.

안병구 시장은 "이번 협력을 일회성 교류에 그치지 않고 교육·문화·관광이 결합한 지속 가능한 국제협력 사업으로 발전시키겠다"며 "세계 요가의 날 공동 개최와 모디 총리 참석 요청 등을 통해 밀양을 글로벌 요가·치유관광도시를 만들어 나가겠다"고 말했다.

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news2349@newspim.com