[PGA] 크로, 오스틴 챔피언십 이틀 연속 선두...데뷔 첫해 우승 도전

AI 핵심 요약beta
- 트레이스 크로가 14일 PGA 오스틴 챔피언십 2라운드 선두를 지켰다
- 크로는 13언더파로 케빈 위를 1타 차로 앞섰다
- 블레이즈 브라운은 공동 9위로 내려앉아 2주 연속 우승에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 트레이스 크로(미국)가 미국프로골프(PGA) 투어 오스틴 챔피언십(총상금 600만 달러)에서 이틀 연속 선두 자리를 지키며 생애 첫 우승에 바짝 다가섰다.
크로는 14일(한국시간) 미국 텍사스주 오스틴의 옴니 바튼 크리크 리조트 앤드 스파 파지오 캐니언스 코스(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 16번 홀까지 버디 4개와 보기 1개를 묶어 3타를 줄였다. 1라운드에서 10언더파 62타로 단독 선두에 올랐던 크로는 중간 합계 13언더파를 기록, 이날 6타를 줄인 케빈 위(대만·12언더파 132타)를 1타 차로 제치고 리더보드 최상단을 사수했다. 일몰로 경기가 중단되면서 크로는 2개 홀을 남긴 채 2라운드를 마쳤다.
1996년생 크로는 골프 명문인 오번 대학교(Auburn University)를 졸업한 뒤 2019년 프로에 데뷔해 2부 투어인 콘페리 투어 우승과 2025년 시즌 포인트 상위권 성적을 바탕으로 올해 PGA 정규 투어에 입성했다. 올 시즌 두 차례 톱10에 진입한 데 이어 이번 대회에서 첫 승의 절호의 기회를 잡았다.
지난주 멕시코에서 열린 월드와이드 테크놀로지(WWT) 챔피언십 정상에 오르며 돌풍을 일으킨 19세 신예 블레이즈 브라운(미국)은 다소 주춤했다. 첫날 7언더파 65타로 공동 3위에 자리했던 브라운은 이날 버디 5개를 잡아냈지만 더블보기 1개와 보기 1개를 범하며 2언더파 70타에 그쳤다. 중간 합계 9언더파 135타를 기록한 브라운은 공동 9위로 내려앉았다. 선두 크로와는 4타 차로 남은 라운드에서 2주 연속 우승에 도전한다.
psoq1337@newspim.com