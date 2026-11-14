거제시, 골목형상점가 지원 주차요금 체계 개정…상권 활성화 도모

AI 핵심 요약beta
- 거제시는 14일 공영주차장 최초 무료시간을 2시간에서 1시간으로 조정했다.
- 전통시장·골목형상점가 이용객은 확인증 제시 시 최대 2시간 무료다.
- 시는 5곳을 지원 주차장으로 지정해 다음달 1일부터 새 체계를 적용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5곳 지원 주차 회전율 증대
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시가 공영주차장 골목형상점가 이용객의 주차 부담을 줄이기 위해 주차요금 체계를 손질한다.
시는 일부 건물식 공영주차장에 적용해온 최초 2시간 무료 운영을 1시간으로 조정하는 내용의 거제시 주차장 조례안을 개정한다고 14일 밝혔다.
다만 전통시장과 골목형상점가 이용객이 상점가 이용확인증이나 할인권을 제시하면 최대 2시간까지 무료로 주차할 수 있다. 무료 이용 기준을 일괄적으로 줄이되 상권 이용객에게는 기존 혜택을 유지하는 방식이다.
이번 개정안에는 골목형상점가 이용객에 대한 주차요금 감면 근거를 확대하는 내용도 담겼다. 거제시는 고현중앙시장, 옥포국제시장, 상문동, 고현종합시장, 고현시장 관광버스 공영주차장 등 5곳을 상권활성화 지원 공영주차장으로 지정할 계획이다.
지정 대상 주차장은 운영 기준을 통일해 골목상권 이용객의 접근성을 높인다. 시는 주차장 회전율을 높이는 동시에 전통시장과 골목형상점가 방문을 유도해 소상공인의 부담을 덜 수 있을 것으로 내다봤다.
개정안은 13일부터 30일까지 18일간 행정예고한다. 시는 관련 절차를 거쳐 다음달 1일부터 변경된 주차요금 운영체계를 적용할 예정이다.
앞서 거제시의회는 공영주차장 운영 효율화와 골목형상점가 이용객의 주차요금 감면 확대를 담은 주차장 조례 개정안을 원안 가결했다.
news2349@newspim.com