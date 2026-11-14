박상준 강서구청장 "환경영향 검증 통한 생곡소각장 백지화 추진"

기존 시설 환경 부담·신규 건립 영향 분석

본용역 통해 건강과 환경 보호 대책 수립

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서구가 생곡소각장 건립 백지화를 위한 '누적환경영향 검증' 카드를 꺼내 들었다. 기존 시설의 환경 부담과 주민 건강 피해를 입증해 사업 재검토와 철회를 요구하기 위한 조치다.

강서구는 14일 생곡지역 누적환경영향평가 추진을 둘러싼 논란에 대해 입장을 밝혔다. 구는 해당 조사가 소각장 건립을 전제로 한 법적·사전 승인 절차가 아니라고 선을 그었다.

박상준 부산 강서구청장이 지난 9월 4일 부산시청 앞 광장에서 생곡 자원순환 복합타운 추진 반대 및 명지소각장 폐쇄를 촉구하는 1인 피켓 시위를 벌이고 있다.[사진=강서구] 2026.09.05

구는 폐기물 처리시설이 밀집한 생곡지역의 환경 실태와 주민 건강 상태를 파악하고 신규 소각장 건립 시 발생할 수 있는 추가 환경부담을 검증하겠다는 방침이다. 조사 결과는 부산시에 사업 재검토와 철회를 요구할 근거로 활용된다.

일각에서는 소각장 건립에 반대하면서 환경영향조사를 추진하는 것이 모순이라는 지적이 나왔다. 강서구는 이에 대해 단순한 우려나 주장만으로는 대규모 환경기초시설 입지의 문제점을 입증하기 어렵다고 반박했다.

구는 기존 폐기물 처리시설의 누적 피해와 신규 소각장 건립에 따른 추가 환경부담을 과학적 데이터로 확인해야 사업 재검토를 요구할 근거를 마련할 수 있다고 설명했다. 이번 조사는 대기질, 악취, 토양 등 환경 실태와 주민 건강 상태를 종합적으로 분석하는 방식으로 진행된다.

구는 이달 중 사전 기획용역을 발주해 조사 대상 지역, 범위, 세부 조사 방법을 구체화할 계획이다. 사전 기획용역 기간은 4개월이며 사업비는 약 2200만 원이다.

사전 용역 결과를 바탕으로 구는 2027년 상반기 본용역에 착수한다. 본용역에서는 기존 폐기물 처리시설의 누적 환경부담과 신규 소각장 건립에 따른 추가 영향을 분석하고, 주민 건강과 생활환경 보호를 위한 대응 방안을 마련한다.

구는 생곡소각장 건립 반대 입장을 유지하면서, 이번 조사 결과를 토대로 주민 건강과 생활환경을 보호하기 위한 대응 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 구는 노후한 명지소각장의 폐쇄와 생곡소각장 건립은 별개의 사안이라고 봤다.

박상준 강서구청장은 "생곡지역 누적환경영향평가는 부산시의 일방적인 사업 추진에 대응해 구민의 건강과 환경을 지키기 위한 과학적 검증 과정"이라며 "조사를 통해 확보한 근거를 바탕으로 부산시에 사업 재검토와 철회를 끝까지 요구하겠다"고 말했다.

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