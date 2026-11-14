'죽음 부른 니킥' GK 오워노, '최고 수위' 12경기 출전정지

스페인축구 징계위 처분...검경 수사는 별도 진행

오워노 극심한 심리적 충격 빠져 현역 은퇴 고려

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스페인 프로축구 경기 도중 상대 공격수와 충돌해 숨지게 한 골키퍼에게 관련 규정상 최고 수위의 징계가 내려졌다.

스페인 매체 '엘 파이스'와 AFP 통신은 14일(한국시간) 스페인왕립축구연맹(RFEF) 징계위원회가 2부 리그 FC 안도라 소속 골키퍼 헤수스 오워노(적도기니)에게 징계 규정 제102조 위반으로 12경기 출전 정지 처분을 내렸다고 보도했다. 징계 규정 제52조에 따른 벌금도 함께 부과됐다. 사고로 중단됐던 안도라와 테네리페의 경기는 재개하지 않고 당시 점수인 2-2 무승부로 최종 확정됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC 안도라의 골키퍼 헤수스 오워노. [사진=로이터] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

비극적인 사고는 지난 2일(현지시간) 열린 2부 리그(라리가2) 안도라와 CD 테네리페의 경기에서 발생했다. 양 팀이 2-2로 팽팽히 맞선 후반 추가시간 7분, 공을 처리하기 위해 달려 나온 오워노가 높이 든 다리(무릎)로 테네리페 공격수 헤수스 데 미겔의 가슴 부위를 강하게 가격했다. 주심은 과도한 힘을 사용한 위험한 반칙을 이유로 오워노에게 곧바로 퇴장을 명령했다.

충돌 직후 의식을 잃은 데 미겔은 구급차로 이송되던 중 심정지를 일으켜 심폐소생술을 받았다. 병원 중환자실로 옮겨져 치료받았으나 상태를 회복하지 못하고 이튿날인 3일 세상을 떠났다. 향년 30세였다.

RFEF 징계위원회는 "심판 보고서에 선수가 공을 다투는 상황에서 다리를 높이 들어 과도한 힘으로 상대에게 거친 충격을 가했다고 기록돼 있다"며 "행동의 방식과 충격의 강도 그리고 데 미겔의 사망이라는 비극적인 결과를 종합적으로 고려해 최대 징계인 12경기 출전 정지를 결정했다"고 밝혔다.

[산타크루스데테네리페 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=테네리페의 헤수스 데 미겔이 2일(현지시간) 라리가2 경기 중 FC 안도라의 골키퍼 헤수스 오워노와 충돌한 뒤 고통을 호소하고 있다. 2026.11.4 psoq1337@newspim.com

사법 당국의 수사도 별도로 진행되고 있다. 스페인 경찰은 이번 충돌 사고와 관련해 오워노에게 과실치사 혐의를 적용할 수 있는지 공식 조사에 착수했다.

사고 직후 일부 팬들로부터 '살인자'라는 거센 비난을 받은 오워노는 극심한 심리적 충격에 빠진 상태다. 오워노는 "누군가를 해칠 의도는 전혀 없었으며 진심으로 되돌리고 싶은 끔찍한 사고였다"며 "어떤 경기나 승리도 한 사람의 생명보다 중요할 수 없다. 유가족과 동료들에게 깊은 애도를 표한다"고 고개를 숙였다.

오워노의 현역 연장 여부 역시 불투명해졌다. 그는 이번 사고 이후 적도기니 국가대표팀 소집에도 응하지 않았으며 은퇴까지 고심하고 있는 것으로 전해졌다. 소속팀 안도라의 카를레스 만소 감독은 "오워노가 가족 곁에서 시간을 보내고 있다"며 "그가 복귀할지, 그만둘지 스스로 결정할 준비가 될 때까지 충분한 시간과 공간을 줄 것"이라고 말했다.

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