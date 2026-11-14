'메랍 집단 폭행' 누르마고메도프에 징역 6개월·벌금 1억원 '철퇴'

아부다비 호텔서 난투극 벌인 우스만 일행 8명 실형·추방 명령

메랍 벌금형 후 석방...UFC 회장 "완전히 어리석고 멍청한 행동"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전 UFC 밴텀급 챔피언 메랍 드발리시빌리(35·조지아)를 집단 폭행한 종합격투기 파이터 우스만 누르마고메도프(28·러시아)와 일행에게 철퇴가 내려졌다.

아랍에미리트(UAE) 매체 '더 내셔널'과 조지아 '제1방송'은 13일(한국시간) "아부다비 형사법원이 호텔 난투극에 연루된 10명에게 유죄를 선고했다"고 보도했다. 재판에 참석한 드발리시빌리 측 지인에 따르면 법원은 우스만과 그의 일행에게 징역 6개월과 벌금 30만 디르함(약 1억 925만 원)을 선고했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아부다비 형사법원에 선 우스만 누르마고메도프. [사진=더 내셔널(The National) SNS] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

아부다비 사법당국 발표에 따르면 공공질서를 어지럽히고 타인의 생명을 위협한 피고인 6명은 각각 징역 6개월과 벌금 30만 디르함을 부과받았다. 형기를 마친 뒤에는 UAE에서 추방된다. 난투극 장면을 촬영해 유포한 2명 역시 정보통신기술을 이용한 사생활 침해 혐의로 동일한 실형과 벌금, 추방 명령을 받았다. 촬영 기기는 몰수됐고 영상은 삭제 조처됐다. 나머지 2명에게는 공공질서 문란 및 폭행 혐의로 벌금 5만 디르함(약 1800만 원)이 선고됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 호텔 난투극에 연루된 우스만 누르마고메도프측 일행. [사진=더 내셔널(The National) SNS] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

사건은 지난 11일 아부다비의 한 호텔 로비에서 발생했다. 드발리시빌리가 오는 14일 열리는 '리얼 아메리칸 프리스타일(RAF)' 레슬링 대회를 앞두고 인터뷰하던 중 우스만과 일행이 뒤에서 기습했다. 공개된 영상에는 우스만으로 추정되는 남성이 드발리시빌리의 얼굴을 가격하는 장면이 담겼다. 이후 여러 남성이 가세하며 현장은 순식간에 아수라장이 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아부다비의 한 호텔 로비에서 메랍 드발리슈빌리와 우스만 누르마고메도프가 싸우는 모습들. [사진=뉴욕 포스트] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

드발리시빌리와 동행인 사바 라지슈빌리는 얼굴이 피투성이가 된 사진을 공개하며 억울함을 호소했다. 드발리시빌리는 소셜미디어를 통해 "우스만과 친구들이 뱀처럼 뒤에서 나타나 쓰러진 우리를 향해 계속 발길질했다"며 "경호원들이 나를 붙잡고 있는 동안에도 폭행이 이어졌다. 우스만의 형인 우마르 누르마고메도프도 가담했다"고 주장했다. 양측은 지난해 UFC 311에서 드발리시빌리가 우마르를 꺾은 뒤 깊은 악연을 이어왔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 폭행 당한 메랍 드발리시빌리. [사진=더 내셔널(The National)] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

아부다비 경찰은 이튿날 현장에 있던 10명을 체포해 검찰에 송치했고 하루 만에 유죄 판결이 나왔다. 폭행 사건에 휘말려 구금됐던 드발리시빌리와 라지슈빌리는 각각 벌금 5만 디르함을 부과받은 뒤 석방된 것으로 전해졌다. 채드 브론스타인 RAF 최고경영자(CEO)는 "드발리시빌리가 대회 관계자들과 다시 합류했다"며 현지 당국에 감사를 표했다.

프로페셔널 파이터스 리그(PFL) 라이트급 챔피언이자 전 UFC 챔피언 하빕 누르마고메도프의 사촌인 우스만은 커리어 최대 위기를 맞았다. UFC 입성이 거론되던 상황에서 실형을 선고받으며 앞날이 불투명해졌다. 데이나 화이트 UFC 회장 역시 기자회견에서 "완전히 어리석고 멍청한 행동"이라며 불쾌감을 숨기지 않았다.

psoq1337@newspim.com