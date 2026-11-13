민희진 손해배상 소송 기각, 빌리프랩·쏘스뮤직 측 "깊은 유감, 즉각 항소"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 하이브 산하 레이블 빌리프랩과 쏘스뮤직이 민희진 전 어도어 대표(현 오케이레코즈 대표)를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 패소한 가운데, 양측이 유감 표명과 함께 항소 의사를 밝혔다.

13일 서울서부지방법원 제12민사부는 빌리프랩과 쏘스뮤직이 민 전 대표를 상대로 각각 제기한 20억 원, 5억 원 규모의 손해배상 청구를 모두 기각했다. 민 전 대표가 빌리프랩을 상대로 제기한 50억 원 규모의 반소도 기각됐다.

서울 용산구 하이브 사옥. [뉴스핌DB]

아일릿의 소속사 빌리프랩 측은 "피해자는 있지만 가해자는 없다는 취지의 판결이 나온 것은 매우 유감"이라며 "피해자와 가해 사실이 명백한데도, '의견 표명'이나 '수사적 표현'이라는 이유로 섣불리 면죄부를 주게 되면 제2, 제3의 희생자가 계속 생길 것"이라는 입장으로 우려를 표했다.

이어 "수사기관이 민희진 씨의 발언을 기소 의견으로 송치하였고, 당사는 송치결정서를 제출하며 변론재개를 요청했으나 받아들여지지 않았습니다. 새롭게 확보해 제출한 결정적인 증거들에 대해서도 심리를 받을 기회조차 갖지 못했다"면서 "당사는 즉각 항소해 상급심의 판단을 구할 것"이라고 항소 의지를 밝혔다.

르세라핌의 소속사인 쏘스뮤직 측 역시 "금일 선고된 당사와 민희진 씨 간 소송의 1심 판결에 깊은 유감"이라며 항소 예정임을 명확히했다. 이들은 "당사가 제출한 증거들이 명확한 진실을 가리키고 있음에도 법의 보호를 받지 못한 현실을 마주하게 되어 안타까움과 무력감을 느낀다"고 했다.

민희진 전 어도어 대표. [사진=뉴스핌DB]

그러면서 "민희진 씨의 무분별한 허위 발언은 연습생 및 아티스트와의 신뢰가 절대적인 레이블에 막대한 손해를 입혔다"며 "재판부는 민희진 씨의 입장만을 편들어 분쟁의 직접 당사자도 아닌 아티스트들에게 치유될 수 없는 정신적 상처를 입힌 행위를 외면했습니다. 또, 민희진 씨의 악의가 드러난 자료를 모두 무시했다. 당사는 즉각 항소해 1심 판결의 부당함을 바로잡고, 아티스트를 보호하며 객관적 진실을 규명하기 위해 끝까지 노력할 것"이라고 강조했다.

빌리프랩의 이번 소송은 지난 2024년 민희진이 그룹 아일릿의 콘셉트와 퍼포먼스 등이 뉴진스를 모방했다고 주장하면서 시작됐다. 쏘스뮤직 측은 당시 뉴진스 멤버들의 캐스팅 과정과 아티스트 관리 등에 관한 민희진의 발언으로 피해를 입었다며 손해배상을 청구했다.

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