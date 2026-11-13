포항 호미반도 국가해양생태공원 예타 통과…1007억원 사업 본격화

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2027~2031년 해양생태 보전·복원·교육·체험 기반 조성…국비 705억원 확보 추진

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항시가 추진해 온 '호미반도 국가해양생태공원 조성사업'이 기획예산처 예비타당성조사를 최종 통과했다. 총사업비 1007억 원을 투입하는 해양생태 보전·복원 사업 추진에 탄력이 붙을 전망이다.

13일 포항시에 따르면 이번 사업은 2027년부터 2031년까지 5년간 추진된다. 총사업비는 국비 705억 원, 도비 91억 원, 시비 211억 원으로 구성된다.

앞서 포항시는 2022년 예비타당성조사 대상사업 선정 이후 경제성과 정책성 등 조사 과정에서 제기된 쟁점에 대응하며 사업계획을 보완해 왔다. 특히 한국개발연구원(KDI)의 검토사항을 분석하고 호미반도의 국가적 보전 가치와 지역균형발전 측면의 필요성, 사업 실현 가능성을 설명하는 데 주력했다.

경북도와 해양수산부 등 관계기관과도 협의를 이어가며 현장 여건과 지역 특성을 반영한 사업계획을 구체화했다. 포항시는 이 같은 사업계획 보완과 관계기관 협의가 예타통과로 이어진 것으로 보고 있다.

포항 호미반도 국가해양생태공원 조성사업 종합 구상도.[사진=포항시]2026.11.13 nulcheon@newspim.com

주요 사업은 호미곶 앞바다 게바다말·잘피숲 조성 등 해중생태 복원과 바다거북 보호사업이다. 호미반도 보전센터, 바다연어 물길정원, 심해체험 바다학교, 해안생태단구원 등 해양생태 보전·교육·체험 기반도 구축할 계획이다.

포항시는 이들 시설과 기존 해안관광자원, 어촌·해양문화 자원을 연계해 호미반도를 생태계 보전과 지속가능한 이용이 조화를 이루는 해양생태관광 거점으로 조성한다는 구상이다.

호미반도는 106.7㎞의 해안선을 따라 다양한 해양생태자원이 분포하고 있으며 71.77㎢ 규모의 해양보호구역을 보유하고 있다. 포항시는 이러한 생태적 가치를 바탕으로 보전·복원과 교육·연구, 관광을 연계해 지역경제 활성화로 이어지도록 할 방침이다.

유네스코 생물권보전지역 지정 추진과도 연계한다. 국가해양생태공원을 통해 해양생태계 보전과 교육·체험 기반을 구축하고 생물권보전지역 지정 추진을 통해 육상과 해양을 아우르는 통합 보전·관리 체계를 마련할 계획이다. 사업 추진 과정에서는 지역 주민과 어업인, 전문가, 관계기관 등이 참여하는 협의체를 구성해 지역 의견을 반영한다는 방침이다.

박용선 포항시장은 "호미반도 국가해양생태공원은 포항이 보유한 우수한 해양생태자원을 국가 차원에서 보전하고, 이를 지역의 새로운 성장동력으로 연결하기 위한 중요한 사업"이라며 "예비타당성조사 통과를 위해 사업계획을 지속적으로 보완하고 중앙부처 및 관계기관과 긴밀하게 소통해 온 만큼 이번 결과가 더욱 뜻깊다"고 말했다.

박 시장은 또 "경상북도, 해양수산부 등 관계기관과 협력해 후속 절차를 차질 없이 추진하고 호미반도를 대한민국을 대표하는 해양생태 보전·교육·관광 거점으로 조성하겠다"고 밝혔다.

포항시는 예타 통과를 계기로 국비 등 사업비 확보에 주력하는 한편 기본·실시설계와 각종 행정절차 등 후속 절차를 추진할 계획이다.

nulcheon@newspim.com