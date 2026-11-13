판타지보이즈 출신 이한빈, EZ엔터와 새 출발…솔로 아티스트 도약 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 판타지보이즈 출신 이한빈이 EZ엔터테인먼트와 손잡고 솔로 아티스트로 새로운 도약에 나선다.

이한빈은 13일 공식 인스타그램 계정을 개설하고 팬들과 소통을 시작한다. 이번 계정 개설은 EZ엔터테인먼트와 함께하는 솔로 활동의 첫 공식 행보로, 본격적인 음악 활동의 출발점이라는 점에서 의미를 더한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 이한빈. [사진=EZ엔터테인먼트] 2026.11.13 moonddo00@newspim.com

이한빈은 공식 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하는 한편, 새로운 음악과 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다. 구체적인 활동 소식 역시 공식 채널을 통해 전할 계획이다.

이번 솔로 활동은 그룹과 서바이벌 프로그램을 거치며 쌓아온 경험을 바탕으로 자신만의 음악적 색깔을 보여주는 기회가 될 전망이다. 이한빈은 고유의 감성과 개성을 담은 음악과 무대로 솔로 아티스트로서 입지를 다져나갈 예정이다.

이한빈은 "EZ엔터테인먼트와 함께 새로운 시작을 하게 돼 설레고 기대된다. 서로 믿고 힘이 되어주며 함께 성장해 나가고 싶다"며 "솔로 아티스트로서 나만의 색깔과 이야기를 담은 음악을 들려드리고 싶다. 아직 보여드리지 못한 모습도 많은 만큼 새로운 시도에 적극적으로 도전하겠다"고 밝혔다.

이어 "내 목소리와 무대로 진심을 전하고, 많은 분들의 마음에 오래도록 남는 아티스트가 되고 싶다"며 팬들을 향한 감사도 전했다. 그는 "오랜 시간 나를 믿고 기다려주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 쉽지만은 않았던 시간도 웃으며 돌아볼 수 있도록 앞으로 좋은 추억을 많이 만들어가고 싶다"며 "보내주신 사랑과 믿음을 잊지 않고 진심을 담은 음악과 무대로 보답하겠다"고 덧붙였다.

이한빈의 새로운 출발을 함께하는 EZ엔터테인먼트는 음악 제작부터 퍼포먼스, 비주얼 콘텐츠, 국내외 홍보와 공연까지 활동 전반을 지원할 계획이다. 아티스트 고유의 개성과 의견을 존중하며 음악적 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 협력한다는 방침이다.

소속사는 "이한빈은 뚜렷한 음색과 섬세한 보컬 표현력, 탄탄한 퍼포먼스 역량을 갖춘 아티스트"라며 "오랜 시간 성장 과정을 함께하며 그의 음악적 재능과 가능성을 확인해 왔다"고 전했다.

이어 "아티스트 고유의 색깔을 살리는 것을 중요하게 생각한다. 이한빈과 긴밀하게 소통하며 음악과 무대의 완성도를 높이고 있다"며 "앞으로 솔로 아티스트로서 보여줄 새로운 모습에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 밝혔다.

이한빈은 2023년 MBC '소년판타지'에서 3학기 보컬 포지션 1위, 최종 5위를 기록하며 그룹 판타지보이즈로 데뷔했다. 이후 JTBC '프로젝트7'에 출연하는 등 다양한 무대 경험을 쌓으며 음악적 역량을 키워왔다. 솔로 아티스트로 새로운 도전에 나선 그가 어떤 음악과 무대를 선보일지 관심이 쏠린다.

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