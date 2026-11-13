포레스텔라, 내년 북미 8개 도시 투어…뉴욕 카네기홀 최초 입성

AI 핵심 요약beta
- 포레스텔라가 13일 내년 북미 8개 도시 투어 개최를 밝혔다.
- 투어는 1월 9일 LA를 시작으로 2월 26일 샌프란시스코까지 이어진다.
- 뉴욕 카네기홀 공연은 국내 그룹 최초로 메인 무대에서 열린다.
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1월 30일 카네기홀 공연…국내 그룹 최초
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 크로스오버 그룹 포레스텔라가 내년 북미 8개 도시를 도는 투어에 나선다는 소식이 13일 전해졌다.
전날 소속사 비트인터렉티브는 포레스텔라가 내년 1월 9일 미국 로스앤젤레스(LA)를 시작으로 북미 투어 '비욘드 : 어크로스 더 호라이즌(BEYOND : ACROSS THE HORIZON)'을 개최한다고 밝혔다.
포레스텔라는 LA에 이어 1월 16일 댈러스, 23일 시애틀, 30일 뉴욕을 찾는다. 이후 2월 6일 토론토, 13일 워싱턴 D.C., 19일 애틀랜타, 26일 샌프란시스코까지 총 8개 도시에서 공연을 펼친다.
특히 뉴욕 공연은 카네기홀 메인 무대인 스턴 오디토리움 페렐만 스테이지에서 열린다. 소속사에 따르면 국내 그룹이 해당 무대에서 단독 공연을 여는 것은 포레스텔라가 처음이다.
뉴욕 공연은 예매 시작 이후 티켓이 빠르게 판매되고 있으며, 투어 첫 공연인 LA 야마바 시어터 공연은 전석 매진됐다.
이번 투어는 2023년 진행한 첫 미주 투어보다 규모를 확대했다. 포레스텔라는 전날 공식 SNS를 통해 마지막 개최지인 샌프란시스코 일정을 추가한 통합 포스터도 공개했다.
북미 투어에 앞서 국내 팬들과도 만난다. 포레스텔라는 오는 12월 24~25일 경기 고양 킨텍스 제2전시장 9B홀에서 단독 콘서트 '비욘드 : 엣지 오브 라이트'를 개최한다. 내년 1월 3일에는 대전컨벤션센터 제2전시장 3·4홀에서 공연을 이어간다.
taeyi427@newspim.com