엔하이픈, 달콤한 러브송 '아이 원트 유' MV 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 엔하이픈은 12일 신곡 ‘아이 원트 유’ 뮤직비디오 티저를 공개했다
- 티저는 평범한 연인으로 살아가는 모습과 뱀파이어 세계를 교차해 담았다
- 엔하이픈은 13일 뮤직비디오를 선공개하고 음원은 20일 발매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔하이픈이 신곡 '아이 원트 유(I Want You)'를 통해 달콤하고 낭만적인 러브송으로 글로벌 팬들의 마음을 사로잡는다.
엔하이픈은 지난 12일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 스핀오프 싱글 '더 신 : 패러렐 월드(THE SIN : PARALLEL WORLD)' 타이틀곡 '아이 원트 유' 뮤직비디오 티저를 게재했다.
영상은 '우리가 평범한 인간이었다면, 이런 사랑을 했겠지(If we were just human, this is how we would have loved each other)'라는 문구로 시작된다. '너'와 평범한 일상을 보내는 엔하이픈의 모습이 빠르게 펼쳐진다. 다정하게 식사를 하며 데이트를 즐기는 이들의 표정이 더없이 평화롭다.
지난 앨범의 트레일러 장면들이 교차하는 연출도 볼거리다. 여느 연인들처럼 행복한 시간들 사이로 불에 타 폐허가 된 집, 절박한 도피의 순간 등 뱀파이어 세계에서의 위태로웠던 흔적들이 스쳐 지나간다. 이는 신보의 테마인 '평행 세계'를 선명하게 각인하는 동시에, 또 다른 차원에서 펼쳐질 새로운 사랑 이야기에 대한 궁금증을 자아낸다.
짧게 흘러나오는 음원 또한 좋은 반응을 얻고 있다. 리드미컬한 사운드 위로 "잠에서 깬 널 안아 내 품 깊이" 등 로맨틱한 가사가 귀에 꽂힌다. 엔하이픈은 감미로운 음색으로 곡에 달콤한 분위기를 더하며 새로운 러브송의 탄생을 예고한다.
타이틀곡 '아이 원트 유'는 여섯 번째 감각과도 같은 본능적인 이끌림으로 서로를 알아보고 운명임을 깨닫는 순간을 그린 곡이다. 세계적인 프로듀서 줄리아 루이스가 미니 8집 '더 신 : 블리스(THE SIN : BLISS)'의 타이틀곡 '블러디 파라다이스(Bloody Paradise)'에 이어 이번 신곡 작업에도 참여해 멤버들과 다시 한번 음악적 호흡을 맞췄다.
한편 엔하이픈은 신보 음원 발매를 일주일 앞둔 오늘(13일) 오후 11시 59분 타이틀곡 '아이 원트 유' 뮤직비디오를 선공개한다. 음원은 20일 오후 2시, 음반은 23일 오후 12시에 각각 발매된다.
moonddo00@newspim.com