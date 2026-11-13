20세 이하느리, 제네바 콩쿠르 작곡 1위에 특별상 6개 휩쓸어

AI 핵심 요약beta
- 이하느리는 12일 제네바 국제 음악 콩쿠르 작곡 부문에서 우승했다
- 이하느리는 1위와 특별상 6개를 석권하며 7관왕에 올랐다
- 서울시국악관현악단은 창단 60년 만에 상주 작곡가 제도를 도입했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 서울시국악관현악단이 창단 60년 만에 처음으로 도입한 상주 작곡가 제도를 통해 위촉한 이하느리(20)가 세계적 권위의 '2026 제네바 국제 음악 콩쿠르' 작곡 부문에서 1위를 차지했다. 이하느리는 1위와 함께 특별상 6개 전 부문을 휩쓸어 7관왕에 올랐다.
이하느리는 지난 12일 스위스 제네바 빅토리아홀에서 열린 결선에서 관현악 작품 'Stuff #1'으로 우승했다. 특별상은 '청중상', '젊은 청중상', '학생상', '니카티 드 뤼즈상', '바젤 신포니에타상', '프리뫼르 뮈지칼상'이다. 수상작은 독일 출신 지휘자 마츠 티어슈가 지휘하고 스위스 로망드 오케스트라가 연주했다.
서울시국악관현악단은 2025년 6월 상주 작곡가 제도를 도입하고 이하느리를 포함한 작곡가 3명을 위촉했다.
2006년생인 이하느리는 한국예술종합학교 음악원 작곡과에 재학 중이다. 2024년 제50회 중앙음악콩쿠르 작곡 부문 최연소 1위, 버르토크 국제 콩쿠르 1위에 올랐고 2025년 제16회 홍진기 창조인상을 받았다. 악기의 음향적 특성과 소리의 관계를 탐구하는 작업이 특징이다.
이하느리는 2025년 6월 서울시국악관현악단 'Re-프로젝트: 장단의 재발견'에서 첫 국악관현악곡을 초연하며 상주 작곡가에 위촉됐고, 올해 4월과 5월 신작 2편을 잇달아 초연했다. 세종문화회관 '싱크 넥스트 26'에서는 첫 장편 음악극의 작곡과 연출을 맡아 선보였다.
fineview@newspim.com