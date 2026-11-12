[프로배구] '장추안·레오 52점 합작' 현대캐피탈, OK저축 꺾고 3연승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남자 프로배구 현대캐피탈이 3연승을 질주하며 리그 선두로 도약했다.

현대캐피탈은 12일 부산 강서체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V-리그 남자부 1라운드 원정 경기에서 OK저축은행을 세트 스코어 3-1(25-23 18-25 25-23 25-16)로 제압했다.

개막전에서 대한항공에 완패했던 현대캐피탈은 이후 내리 3승을 쓸어 담으며 반등에 성공했다. 시즌 3승 1패(승점 9)를 기록한 현대캐피탈은 단숨에 1위 자리를 꿰찼다. 반면 홈 첫 승을 노렸던 OK저축은행은 승부처 집중력 부족을 드러내며 1승 2패(승점 3)로 6위까지 내려앉았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 장추안이 12일 2026-2027 V-리그 남자부 1라운드 OK저축은행과의 경기에서 강스파이크를 때리고 있다. [사진=KOVO] 2026.11.12 psoq1337@newspim.com

현대캐피탈의 강력한 '쌍포'가 코트를 폭격했다. 아시아쿼터 장추안이 양 팀 최다인 28점을 터뜨렸고, 레오나르도 레이바 마르티네즈(등록명 레오)가 24점을 올리며 무려 52점을 합작했다. 미들블로커 김진영 역시 공격성공률 75%의 순도 높은 활약으로 10점을 보태며 승리를 뒷받침했다. OK저축은행은 전광인(19점)과 페이즈(14점)가 분전했으나 3세트 막판 쏟아진 결정적인 범실에 발목을 잡혔다.

1세트부터 현대캐피탈의 화력이 불을 뿜었다. 장추안이 홀로 10점을 몰아치며 기선을 제압했다. OK저축은행이 전광인의 서브에이스 등을 묶어 21-21 동점을 만들며 추격했으나 뒷심이 부족했다. 현대캐피탈은 장추안의 블로킹으로 다시 앞서간 뒤 24-23에서 김진영이 속공을 꽂아 넣으며 첫 세트를 따냈다.

OK저축은행도 2세트 반격에 나섰다. 메흐란 페이제맘두스트(등록명 페이즈)가 2세트에만 7득점을 올리며 공격을 주도했다. 17-17 동점 상황에서 페이즈의 속공과 연속 블로킹이 터지며 순식간에 격차를 벌렸다. 흐름을 탄 OK저축은행은 전광인의 오픈 공격으로 25-18 승리를 거두며 승부를 원점으로 돌렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 레오가 12일 2026-2027 V-리그 남자부 1라운드 OK저축은행과의 경기에서 포인트를 올리고 허수봉과 손을 마주치고 있다. [사진=KOVO] 2026.11.12 psoq1337@newspim.com

승부의 분수령은 3세트였다. 팽팽한 접전 끝에 22-23으로 끌려가던 현대캐피탈이 막판 뒷심을 발휘했다. 상대 차지환의 공격 범실로 동점을 만든 뒤 김진영이 페이즈의 속공을 가로막으며 역전에 성공했다. 이어 24-23에서 다시 한번 차지환의 공격이 라인을 벗어나면서 현대캐피탈이 3연속 득점으로 극적인 3세트 승리를 거머쥐었다.

고비를 넘긴 현대캐피탈은 4세트에서 경기를 장악했다. 초반부터 레오의 서브에이스를 앞세워 6연속 득점을 몰아쳤다. 허수봉의 공격까지 살아나며 14-4로 10점 차까지 달아났다. OK저축은행이 전광인의 연속 서브에이스로 뒤늦게 추격했으나 승부를 뒤집기엔 역부족이었다. 현대캐피탈은 장추안의 마무리 공격으로 25-16 승리를 완성했다.

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