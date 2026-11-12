[프로배구] '모마 20점' 도로공사, 부키리치 빠진 정관장 꺾고 3연승

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사가 12일 정관장을 3-0으로 꺾고 3연승을 달성했다
- 도로공사는 3승 1패 승점 9점으로 리그 2위에 올랐다
- 모마가 20득점으로 활약했고 정관장은 범실 21개로 무너졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국도로공사가 파죽의 3연승을 달리며 리그 2위로 도약했다. 도로공사는 12일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V-리그 여자부 1라운드 원정 경기에서 정관장을 세트 스코어 3-0(25-23 25-21 25-14)으로 완파했다.
개막전에서 디펜딩 챔피언 GS칼텍스에 패했던 도로공사는 이후 내리 3승을 거두며 가파른 상승세를 탔다. 시즌 3승 1패(승점 9)를 기록한 도로공사는 선두 IBK기업은행(3승·승점 9)을 바짝 추격하며 2위에 자리했다. 반면 외국인 에이스 반야 부키리치가 두 경기 연속 결장한 정관장은 해결사 부재를 극복하지 못하고 시즌 1승 2패(승점 3)로 5위에 머물렀다.
도로공사의 삼각편대가 코트를 지배했다. 레티치아 모마 바소코(등록명 모마)가 공격성공률 59%를 기록하며 양 팀 최다인 20득점을 폭발시켰다. 아시아쿼터 우치세토 마미(등록명 마미)가 13점, 강소휘가 11점을 보태며 공격을 이끌었다. 무엇보다 범실 관리가 압도적이었다. 도로공사가 경기 내내 단 3개의 범실만을 기록한 반면 정관장은 21개의 범실을 쏟아내며 자멸했다. 정관장은 아시아쿼터 종휘가 14점, 신은지가 10점을 올리며 분전했으나 고비마다 나온 연결 미스와 잦은 범실에 발목을 잡혔다.
1세트는 막판까지 손에 땀을 쥐는 접전이었다. 정관장이 박은진의 블로킹 등으로 추격하며 19-19 동점을 만들었다. 하지만 도로공사는 박정아의 터치 아웃 득점과 마미의 블로킹으로 다시 리드를 잡았다. 세트 막판 24-23 한 점 차 살얼음판 승부에서 해결사 모마가 퀵오픈을 꽂아 넣으며 1세트를 매조지었다.
2세트 역시 뒷심에서 도로공사가 앞섰다. 초반 정관장의 공세에 밀렸으나 탄탄한 수비와 모마의 반격을 앞세워 균형을 맞췄다. 13-13 동점 상황에서 강소휘의 서브에이스로 역전에 성공한 도로공사는 20-19에서 강소휘의 연속 득점과 상대 범실을 묶어 25-21로 2세트마저 가져왔다.
승기를 잡은 도로공사는 3세트에서 정관장을 완전히 압도했다. 정관장이 신인 오세인과 백업 멤버들을 대거 투입하며 반전을 꾀했으나 역부족이었다. 초반부터 상대 범실을 틈타 9-4로 달아난 도로공사는 김세빈의 이동 공격으로 20점 고지를 밟았다. 이후 상대의 3연속 범실과 세터 이윤정의 서브에이스가 연달아 터지며 25-14로 셧아웃 승리를 완성했다.
psoq1337@newspim.com