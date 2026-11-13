전국 광역 단체장 11월 13일 일정

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장이 11일 현장 최고위원회의에서 발언했다.
- 민형배 시장은 공공기관장 회의와 농축협 조합장 포럼에 참석한다.
- 민형배 시장은 전남광주통합특별시법 개정 특례 공유회를 주재한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲민형배 전남광주통합특별시장
-제3회 공공기관장 회의(08:30 광주청사 중회의실)
-2026년 전남광주 농축협 조합장 포럼(13:30 농협중앙회 전남본부)
-전남광주통합특별시법 개정 특례 공유회(16:00 무안청사 서재필실)
▲신용한 충북지사
-국가과학기술자문회의(10:30 서울)
▲우상호 강원도지사
-삼성메디슨㈜ 홍천공장 증축공사 준공식(14:00 홍천)
-양구군수 면담(16:00 통상상담실)
▲이원택 전북지사
-국가예산확보 활동 (09:00 국회 )
-ESS 및 전력망 연계 비즈니스 모델 발굴간담(15:00 회의실)
▲전재수 부산시장
-공무국외출장(11.11.~11.18./ 영국, 독일)
▲박완수 경남지사
-바르게살기운동 경남회원대회 및 아름다운가정상 시상식(14:00 창원 컨벤션센터)
[전국 종합=뉴스핌]
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