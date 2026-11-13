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[FOCUS 중기벤처] 박장선 투데이아트 회장 "K팝 타고 글로벌 인쇄기업 도약"

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  • 박장선 회장이 12일 K-프린팅을 미래산업으로 평가했다
  • 투데이아트는 K팝 인쇄시장 60%를 점유하며 매출 1111억원을 기록했다
  • 투데이아트는 파주 공장과 해외 거점 확대로 매출 3000억원을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연 매출 1111억...제조업 강자 '우뚝'
60억 위기 넘긴 '신뢰·현금' 경영
파주 3공장·판권 확보로 3000억 도전
中企 초상권 구매 지원 제도 제안

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = "누군가는 인쇄업을 사양산업이라고 폄하합니다. 하지만 인쇄업의 위기 속에서도 새로운 영역을 개척해 온 기업인으로서, 인쇄업은 사양산업이 아니라 지속적인 성장이 가능한 '미래산업'이라고 자신 있게 말할 수 있습니다."

지난 12일 본지와 만난 박장선 투데이아트 회장(한국인쇄협동조합연합회 회장·중소기업중앙회 부회장)은 대화 내내 'K-프린팅'의 성장 가능성을 강조했다. 국내 K팝 음반 패키징 및 굿즈 인쇄 시장의 60%를 점유한 투데이아트는 지난해 매출 1111억원을 기록하며 전통 제조업의 경쟁력을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 박장선 투데이아트 회장이 12일 오후 서울 중구 투데이아트 사옥에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.11.12 yeawon2@newspim.com

이 밖에도 박 회장은 은탑산업훈장을 수훈하고 세계인쇄회의 총회를 서울에 유치하는 등 인쇄 산업의 위상을 고부가가치 문화콘텐츠 산업으로 끌어올리는 데 혁혁한 공을 세웠다.

◆ 60억 부도 위기 딛고 일군 '신뢰 경영'…K-팝 거물들 사로잡다

박 회장의 오늘을 만든 밑바탕에는 1997년 외환위기(IMF) 당시 겪은 처절한 생존기가 있다. 신생 업체였던 투데이아트는 당시 약 60억원 규모의 어음 부도 위기에 처했다. 박 회장은 도망치는 대신 거래처를 일일이 찾아가 결제 기한 연장을 요청했고, 이후 약속한 날짜에 대금을 전액 변제했다.

박 회장은 "개인적으로 1원 한 장 챙기지 못하더라도 거래 대금은 모두 갚아야 거래처의 연쇄 부도를 막고 나 역시 살 수 있다는 '신뢰와 상생'의 교훈을 얻었다"며 "지금도 모든 거래처 대금을 기한 내 현금으로 지급하는 것을 경영의 제1원칙으로 삼고 있다"고 회고했다.

이렇게 쌓은 신뢰는 SM엔터테인먼트와 35년 넘게 이어온 파트너십을 비롯해 JYP·YG·하이브 등 국내 4대 대형 기획사를 모두 고객사로 확보하는 밑거름이 됐다. K팝 기획사들이 투데이아트를 주요 파트너로 선택하는 경쟁력으로 박 회장은 '압도적인 품질'과 '철저한 납기'를 꼽았다.

그는 "K팝 앨범과 굿즈는 팬들이 좋아하는 아티스트의 모습을 간직하는 소장품인 만큼 완벽한 색감과 선명도가 생명"이라며 "과감한 설비 투자를 이어오면서 일본산 인쇄기보다 몇 배 비싼 독일 하이델베르크 12색 오프셋 인쇄기 등 최첨단 설비에 수백억원을 투자했다"고 설명했다.

◆ 파주 3공장 가동·해외 거점 확보로 '5년 내 매출 3000억' 정조준

투데이아트는 현재의 성과에 안주하지 않고 향후 5년 내 연 매출 3000억원을 달성하겠다는 목표를 세웠다. 이를 위한 핵심 생산기지는 최근 약 255억원을 투입해 신설한 파주 3공장이다.

박 회장은 "파주 3공장 구축으로 인쇄부터 후가공까지 외주 없이 전 공정을 자체적으로 처리할 수 있는 원스톱 생산체계를 갖췄다"며 "현재 인쇄사업부 직원들이 주말에도 근무할 정도로 공장 가동률이 높은 수준을 유지하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 박장선 투데이아트 회장이 12일 오후 서울 중구 투데이아트 사옥에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.11.12 yeawon2@newspim.com

사업 모델도 기존 기획사에 인쇄물을 납품하는 B2B 방식에서 벗어나 자체 굿즈 개발과 직접 판매, 해외 직수출 등으로 확장하고 있다. 특히 글로벌 팬덤 수요에 대응하기 위한 해외 거점 확보 전략이 눈길을 끈다. 투데이아트는 이미 일본 현지 업체인 '조이댄스재팬'에 10억원을 투자해 도쿄와 오사카에서 K팝 가수 지망생 140여명의 육성을 지원하고 있다.

이들이 국내 기획사를 통해 데뷔할 경우 앨범과 굿즈 제작에 우선 참여할 수 있는 사업 구조를 구축한다는 구상이다. 장기적으로는 일본을 넘어 미국과 동남아시아까지 현지 생산 기반을 확대할 계획이다.

박 회장은 "일반적으로 기획사가 초상권을 활용해 상품을 기획하면 투데이아트와 같은 인쇄·출판 업체가 제품을 제작해 해당 기획사에 납품하는 구조"라며 "반면 판권을 확보하면 해당 상품을 직접 제작하고 유통할 수 있어 수익성을 높일 수 있다"고 설명했다.

이어 "조이댄스재팬 투자처럼 아티스트 육성 단계까지 사업 영역을 넓히면 앨범과 각종 굿즈 등으로 사업 기회를 더욱 다양화할 수 있다"며 "이를 추진하기 위해 장기 프로젝트 차원에서 자체 영업이익을 바탕으로 500억원의 재원을 마련했고, 관련 인적 인프라도 갖췄다"고 덧붙였다.

◆ "스타 마케팅 높은 벽 넘어야"…中企 초상권 구매 지원 제도 제안

박 회장은 투데이아트를 일군 경영인이자 한국인쇄협동조합연합회 회장과 중소기업중앙회 부회장으로서 인쇄업계와 중소기업을 대표하는 역할도 맡고 있다. 그는 자금이 부족해 직접 은행을 찾아다니던 어려운 시절을 잊지 못한다며, 국내 중소기업과 출판·인쇄업계가 더 나은 미래를 만들어갈 수 있도록 늘 고민하고 있다고 강조했다.

K-컬처를 세계에 알리는 데 기여해 온 기업인답게 그가 제시한 해법의 중심에도 '문화'가 있었다. 박 회장은 우수한 제품을 만들고도 판로 확보에 어려움을 겪는 중소기업이 적지 않지만, 제품 홍보를 위해 K팝 스타를 활용하려 해도 비용 부담이 커 현실적인 한계가 있다고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 박장선 투데이아트 회장이 12일 오후 서울 중구 투데이아트 사옥에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.11.12 yeawon2@newspim.com

중소기업이 스타 모델을 기용하는 데 가장 큰 걸림돌은 막대한 초상권 비용이다. 박 회장은 "의류나 식품 등 중소기업 제품 가운데도 스타 모델을 활용하면 큰 시너지 효과를 낼 수 있는 우수한 제품이 많다"면서도 "대기업과 비교하면 자금력이 턱없이 부족한 실정"이라고 지적했다.

이어 "초상권 사용료가 예상보다 훨씬 비싸 제품 포장에 스티커 하나를 붙이는 데도 10억원에 달하는 비용을 청구받는 경우가 있다"며 "마케팅 역량의 차이가 대기업과 중소기업 간 격차를 벌리는 요인인 만큼, 이를 좁히기 위해 정부나 중소기업중앙회가 장기·저리 방식으로 초상권 구매 비용을 지원하는 제도적 장치가 필요하다"고 강조했다.

<박장선 투데이아트 회장 프로필>
▲고려대학교 경영전문대학원 최고경영자과정(AMP) 수료 ▲한국항공대학교 경영학 명예박사(2025년) ▲고려대학교 경영전문대학원 AMP 총교우회 회장 ▲전 명진아트 대표이사 ▲현 투데이아트 회장 ▲현 한국인쇄협동조합연합회 회장 ▲현 중소기업중앙회 부회장 ▲전 중구 인재육성장학재단 이사장 ▲은탑산업훈장·대통령상 표창·국무총리상 표창·자랑스러운 중소기업인상 수상 ▲아너소사이어티 회원 등재

stpoemseok@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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