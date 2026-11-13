[FOCUS 중기벤처] 박장선 투데이아트 회장 "K팝 타고 글로벌 인쇄기업 도약"

연 매출 1111억...제조업 강자 '우뚝'

60억 위기 넘긴 '신뢰·현금' 경영

파주 3공장·판권 확보로 3000억 도전

中企 초상권 구매 지원 제도 제안

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = "누군가는 인쇄업을 사양산업이라고 폄하합니다. 하지만 인쇄업의 위기 속에서도 새로운 영역을 개척해 온 기업인으로서, 인쇄업은 사양산업이 아니라 지속적인 성장이 가능한 '미래산업'이라고 자신 있게 말할 수 있습니다."

지난 12일 본지와 만난 박장선 투데이아트 회장(한국인쇄협동조합연합회 회장·중소기업중앙회 부회장)은 대화 내내 'K-프린팅'의 성장 가능성을 강조했다. 국내 K팝 음반 패키징 및 굿즈 인쇄 시장의 60%를 점유한 투데이아트는 지난해 매출 1111억원을 기록하며 전통 제조업의 경쟁력을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 박장선 투데이아트 회장이 12일 오후 서울 중구 투데이아트 사옥에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.11.12 yeawon2@newspim.com

이 밖에도 박 회장은 은탑산업훈장을 수훈하고 세계인쇄회의 총회를 서울에 유치하는 등 인쇄 산업의 위상을 고부가가치 문화콘텐츠 산업으로 끌어올리는 데 혁혁한 공을 세웠다.

◆ 60억 부도 위기 딛고 일군 '신뢰 경영'…K-팝 거물들 사로잡다

박 회장의 오늘을 만든 밑바탕에는 1997년 외환위기(IMF) 당시 겪은 처절한 생존기가 있다. 신생 업체였던 투데이아트는 당시 약 60억원 규모의 어음 부도 위기에 처했다. 박 회장은 도망치는 대신 거래처를 일일이 찾아가 결제 기한 연장을 요청했고, 이후 약속한 날짜에 대금을 전액 변제했다.

박 회장은 "개인적으로 1원 한 장 챙기지 못하더라도 거래 대금은 모두 갚아야 거래처의 연쇄 부도를 막고 나 역시 살 수 있다는 '신뢰와 상생'의 교훈을 얻었다"며 "지금도 모든 거래처 대금을 기한 내 현금으로 지급하는 것을 경영의 제1원칙으로 삼고 있다"고 회고했다.

이렇게 쌓은 신뢰는 SM엔터테인먼트와 35년 넘게 이어온 파트너십을 비롯해 JYP·YG·하이브 등 국내 4대 대형 기획사를 모두 고객사로 확보하는 밑거름이 됐다. K팝 기획사들이 투데이아트를 주요 파트너로 선택하는 경쟁력으로 박 회장은 '압도적인 품질'과 '철저한 납기'를 꼽았다.

그는 "K팝 앨범과 굿즈는 팬들이 좋아하는 아티스트의 모습을 간직하는 소장품인 만큼 완벽한 색감과 선명도가 생명"이라며 "과감한 설비 투자를 이어오면서 일본산 인쇄기보다 몇 배 비싼 독일 하이델베르크 12색 오프셋 인쇄기 등 최첨단 설비에 수백억원을 투자했다"고 설명했다.

◆ 파주 3공장 가동·해외 거점 확보로 '5년 내 매출 3000억' 정조준

투데이아트는 현재의 성과에 안주하지 않고 향후 5년 내 연 매출 3000억원을 달성하겠다는 목표를 세웠다. 이를 위한 핵심 생산기지는 최근 약 255억원을 투입해 신설한 파주 3공장이다.

박 회장은 "파주 3공장 구축으로 인쇄부터 후가공까지 외주 없이 전 공정을 자체적으로 처리할 수 있는 원스톱 생산체계를 갖췄다"며 "현재 인쇄사업부 직원들이 주말에도 근무할 정도로 공장 가동률이 높은 수준을 유지하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 박장선 투데이아트 회장이 12일 오후 서울 중구 투데이아트 사옥에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.11.12 yeawon2@newspim.com

사업 모델도 기존 기획사에 인쇄물을 납품하는 B2B 방식에서 벗어나 자체 굿즈 개발과 직접 판매, 해외 직수출 등으로 확장하고 있다. 특히 글로벌 팬덤 수요에 대응하기 위한 해외 거점 확보 전략이 눈길을 끈다. 투데이아트는 이미 일본 현지 업체인 '조이댄스재팬'에 10억원을 투자해 도쿄와 오사카에서 K팝 가수 지망생 140여명의 육성을 지원하고 있다.

이들이 국내 기획사를 통해 데뷔할 경우 앨범과 굿즈 제작에 우선 참여할 수 있는 사업 구조를 구축한다는 구상이다. 장기적으로는 일본을 넘어 미국과 동남아시아까지 현지 생산 기반을 확대할 계획이다.

박 회장은 "일반적으로 기획사가 초상권을 활용해 상품을 기획하면 투데이아트와 같은 인쇄·출판 업체가 제품을 제작해 해당 기획사에 납품하는 구조"라며 "반면 판권을 확보하면 해당 상품을 직접 제작하고 유통할 수 있어 수익성을 높일 수 있다"고 설명했다.

이어 "조이댄스재팬 투자처럼 아티스트 육성 단계까지 사업 영역을 넓히면 앨범과 각종 굿즈 등으로 사업 기회를 더욱 다양화할 수 있다"며 "이를 추진하기 위해 장기 프로젝트 차원에서 자체 영업이익을 바탕으로 500억원의 재원을 마련했고, 관련 인적 인프라도 갖췄다"고 덧붙였다.

◆ "스타 마케팅 높은 벽 넘어야"…中企 초상권 구매 지원 제도 제안

박 회장은 투데이아트를 일군 경영인이자 한국인쇄협동조합연합회 회장과 중소기업중앙회 부회장으로서 인쇄업계와 중소기업을 대표하는 역할도 맡고 있다. 그는 자금이 부족해 직접 은행을 찾아다니던 어려운 시절을 잊지 못한다며, 국내 중소기업과 출판·인쇄업계가 더 나은 미래를 만들어갈 수 있도록 늘 고민하고 있다고 강조했다.

K-컬처를 세계에 알리는 데 기여해 온 기업인답게 그가 제시한 해법의 중심에도 '문화'가 있었다. 박 회장은 우수한 제품을 만들고도 판로 확보에 어려움을 겪는 중소기업이 적지 않지만, 제품 홍보를 위해 K팝 스타를 활용하려 해도 비용 부담이 커 현실적인 한계가 있다고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 박장선 투데이아트 회장이 12일 오후 서울 중구 투데이아트 사옥에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.11.12 yeawon2@newspim.com

중소기업이 스타 모델을 기용하는 데 가장 큰 걸림돌은 막대한 초상권 비용이다. 박 회장은 "의류나 식품 등 중소기업 제품 가운데도 스타 모델을 활용하면 큰 시너지 효과를 낼 수 있는 우수한 제품이 많다"면서도 "대기업과 비교하면 자금력이 턱없이 부족한 실정"이라고 지적했다.

이어 "초상권 사용료가 예상보다 훨씬 비싸 제품 포장에 스티커 하나를 붙이는 데도 10억원에 달하는 비용을 청구받는 경우가 있다"며 "마케팅 역량의 차이가 대기업과 중소기업 간 격차를 벌리는 요인인 만큼, 이를 좁히기 위해 정부나 중소기업중앙회가 장기·저리 방식으로 초상권 구매 비용을 지원하는 제도적 장치가 필요하다"고 강조했다.

<박장선 투데이아트 회장 프로필>

▲고려대학교 경영전문대학원 최고경영자과정(AMP) 수료 ▲한국항공대학교 경영학 명예박사(2025년) ▲고려대학교 경영전문대학원 AMP 총교우회 회장 ▲전 명진아트 대표이사 ▲현 투데이아트 회장 ▲현 한국인쇄협동조합연합회 회장 ▲현 중소기업중앙회 부회장 ▲전 중구 인재육성장학재단 이사장 ▲은탑산업훈장·대통령상 표창·국무총리상 표창·자랑스러운 중소기업인상 수상 ▲아너소사이어티 회원 등재

stpoemseok@newspim.com