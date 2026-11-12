'북한·중국과 한 조' 여자축구, LA 올림픽 최종예선 험로…내년 평양 원정 예정

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 사상 첫 올림픽 본선 진출에 도전하는 한국 여자축구대표팀이 북한과 중국을 동시에 만나는 험난한 대진표를 받아 들었다.

아시아축구연맹(AFC)은 12일 말레이시아 쿠알라룸푸르 AFC 하우스에서 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 여자축구 아시아 최종예선 조 추첨을 진행했다.

[후쿠로이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=북한 선수들이 21일 2026 아이치·나고야 아시안게임 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자축구 조별리그 F조 한국과의 3차전에 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.9.21 psoq1337@newspim.com

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 17위로 2번 포트에 배정된 한국은 북한(12위), 중국(18위), 필리핀(39위)과 B조에 편성됐다. A조에는 일본, 호주, 대만, 우즈베키스탄이 속했다.

이번 최종예선에는 2026 AFC 여자 아시안컵 8강 진출국 8개 팀이 참가한다. 두 조로 나뉘어 홈 앤드 어웨이 방식으로 팀당 6경기를 치른다.

각 조 1위는 올림픽 본선에 직행한다. 조 2위 팀들은 2028년 2월과 3월 홈 앤드 어웨이 플레이오프를 치르고, 승리 팀은 대륙 간 플레이오프에서 남은 본선 진출권에 도전한다. 아시아에 배정된 출전권은 2.5장이다.

한국으로서는 북한과 중국이 부담스러운 상대다. 역대 A매치 전적에서 북한에 1승 5무 16패, 중국에 5승 10무 29패로 크게 밀리고 있다.

다만 최근 맞대결에서는 가능성을 확인했다. 신상우 감독이 이끄는 한국은 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그에서 북한과 1-1로 비겼고, 동메달 결정전에서는 중국을 1-0으로 꺾었다.

[후쿠로이 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 선수들이 21일 2026 아이치·나고야 아시안게임 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자축구 조별리그 F조 북한과의 3차전에 동점골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.9.21 psoq1337@newspim.com

최종예선 일정도 확정됐다. 한국은 2027년 4월 19일 중국 원정으로 첫 경기를 치른 뒤 24일 북한을 홈으로 불러들인다.

이어 10월 7일 필리핀 원정, 12일 필리핀과 홈 경기를 치르고 11월 29일 중국과 홈에서 맞붙는다. 마지막 경기는 12월 4일 예정된 북한 원정이다.

일정대로라면 남북 여자축구대표팀이 서울과 평양을 오가며 맞대결을 펼칠 가능성이 있다. 다만 대한축구협회는 세부 일정과 개최 장소가 AFC 및 각국 협회의 협의에 따라 변경될 수 있다고 설명했다.

한국 여자축구는 1996 애틀랜타 올림픽에서 여자축구가 정식 종목으로 채택된 이후 단 한 번도 본선에 진출하지 못했다. 2028 LA 올림픽은 여자축구 본선 참가국이 기존 12개국에서 16개국으로 확대된다. 한국은 북한과 중국이라는 강호를 넘어 사상 첫 올림픽 본선 진출에 도전한다.

wcn05002@newspim.com