권순기 경남교육감, 직무수행 만족도 44.7%…4위 진입

AI 핵심 요약beta
- 권순기 경남교육감이 12일 직무수행 만족도 조사에서 전국 4위를 기록했다.
- 긍정 평가는 44.7%로 9월보다 1.2%포인트 상승했다.
- 취임 후 순위가 매달 한 계단씩 올라 5계단 상승했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 권순기 경남교육감의 직무수행 만족도가 넉 달 만에 전국 상위 4위권에 오르는 기염을 토했다.
경남도교육청은 리얼미터가 12일 발표한 '2026년 10월 교육감 직무수행 만족도 조사'에서 권순기 경남교육감은 긍정 평가 44.7%를 받았다고 밝혔다.
이는 전국 16개 시·도 교육감 가운데 4위로, 9월 조사의 43.5%보다 1.2%p 높은 수치다.
권 교육감은 취임 직후인 7월 첫 조사에서 43.1%로 9위를 기록했다. 이후 8월 42.9%로 8위, 9월 43.5%로 5위를 거쳐 10월 44.7%로 4위에 올랐다.
취임 후 넉 달 동안 순위는 매달 한 계단씩 올라 5계단 상승했고, 만족도도 취임 이후 최고치를 기록했다.
10월 조사에서 1위는 충북교육감 윤건영(51.8%), 2위는 경북교육감 임종식(45.3%), 3위는 대구교육감 강은희(44.9%)였다. 권 교육감은 4위에 올랐다.
도교육청은 이번 결과를 도민이 경남교육에 보내는 평가이자 앞으로의 과제로 받아들이고 있다.
권순기 교육감은 "취임 이후 경남교육의 새로운 방향을 함께 고민하고 힘을 모아준 학생과 학부모, 교직원, 도민에게 감사드린다"며 "이번 결과에 안주하지 않고 학교 현장의 목소리를 더 가까이 들으며, 학생의 배움과 성장으로 이어지는 실질적 변화를 만들겠다"고 말했다.
이번 조사는 9월 27~30일과 10월 28~31일 전국 18세 이상 1만 2,800명을 대상으로 유·무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 진행됐다. 시·도별 표본은 각 800명이며 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 2.9%다.
news2349@newspim.com