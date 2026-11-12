영광군, 군민 제안 109건 중 25건 채택

AI 핵심 요약beta
- 영광군은 12일 군민 제안 109건 중 25개 정책과제를 선정했다
- 선정 과제는 미래다음과제 5건과 군민체감과제 20건으로 구성됐다
- 영광군은 법령·재원 검토 후 과제별로 단계적 실행에 나선다
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[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 영광군이 군민 제안 109건 가운데 25개 정책과제를 선정하고 민선 9기 군정에 반영하기 위한 실행 방안 마련에 나섰다.
영광군은 민선 9기 군정기획위원회 활동보고회를 열고 중장기 발전전략과 생활밀착형 정책과제 25건을 채택했다고 12일 밝혔다.
채택된 과제는 3개월간 검토를 거친 5대 미래다음과제와 20대 군민체감과제로 구성됐다.
미래다음과제는 도시 브랜드 재구축과 대한민국 에너지 수도 조성, 농어축산업 자원화, 역사·문화 활성화, 지역 활력 회복 등 5개 분야다. 지역 자원을 미래산업과 군민 소득으로 연결하는 데 초점을 맞췄다.
군민체감과제는 신규사업 13건과 기존사업 개선·강화 7건이다.
신규사업에는 영광 100일 정책실험실과 맞춤형 군정소식 구독제, 생활물품 공유센터, 청소년 전용공간 조성, 폐농자재 집중수거 등이 포함됐다.
기존사업은 청년지원사업 통합안내와 청년농업인 멘토링 강화, 산모 회복·돌봄 지원 연계, 군내버스 운영체계 개선 및 공영화 방안 등이 선정됐다.
지난 8월 출범한 군정기획위원회는 위원 36명이 7개 분과에서 활동하며 회의 14차례와 현장방문 2차례를 진행했다. 관계 부서 협의를 통해 사업 중복 여부와 추진 여건도 점검했다.
장세일 군수는 "함께 고민한 일들이 군정에 반영되고 군민께서 '이런 점은 참 좋아졌다'고 느끼실 수 있도록 하나씩 실천하겠다"며 "길은 우리가 보는 방향으로 열린다. 함께 바라본 방향을 잊지 않고 영광의 미래를 위해 필요한 일은 제가 앞장서서 챙기겠다"고 강조했다.
군은 과제별 법령과 재원 등을 검토해 즉시 시행 가능한 사업부터 추진하고 예산·제도 정비가 필요한 과제는 단계적으로 실행할 방침이다.
ej7648@newspim.com