양주시, 민간 기부 플랫폼 '양주 고향ON' 운영 시작

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 6일부터 민간 기부 플랫폼 ‘양주 고향ON’을 운영했다
- 기업 복지포인트로 기부 가능해 참여 경로와 편의성을 확대했다
- 10만 원 이상 기부자 300명에게 상품권과 지역 답례품을 제공한다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시가 고향사랑기부제 참여 경로를 확대하고 기부자 편의를 높이기 위해 민간 기부 플랫폼 '양주 고향ON'을 운영한다.
양주시는 지난 6일부터 기존 온라인 플랫폼 '고향사랑e음'과 별도로 '양주 고향ON'을 운영하고 있다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 '양주 고향ON'은 기업 및 공공기관 복지몰 운영업체와 연계해 임직원들이 복지포인트를 활용해 고향사랑기부에 참여할 수 있도록 마련된 민간 플랫폼이다.
시는 다양한 기업 복지몰과의 연계를 통해 기부 접근성을 높이고 새로운 기부자층을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
플랫폼 운영을 기념한 특별 이벤트로 10만 원 이상 기부한 선착순 300명에게 1만5000원 상당의 상품권을 추가로 제공하며 기부자는 온누리상품권과 복지몰 상품권 중 하나를 선택할 수 있다.
답례품으로는 양주골쌀, 전통장류 세트, 한돈 선물세트, 수제 유제품 등 양주의 특색을 담은 농특산물과 지역 제품이 마련됐다. 시는 답례품 선택 폭을 넓히는 동시에 지역 농가와 소상공인의 판로 확대에도 기여할 방침이다. 양주시에 대한 기부는 '양주 고향ON' 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.
양주시 관계자는 "이번 '양주 고향ON' 운영으로 고향사랑기부제 참여 경로가 다양해지고 기부자들이 보다 편리하게 양주에 기부할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 홍보와 답례품 발굴을 통해 고향사랑기부제를 활성화하고 지역 발전을 위한 소중한 기부가 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
asj7376@newspim.com