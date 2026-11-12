남북하나재단-英 킹스턴 지방정부, 사회정착 관련 라운드테이블 개최

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영국의 선진 정착지원 시스템 배우고

한국의 탈북민 통합사례 공유 모색

최현옥 실장 "포용적 정착환경 긴요"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 남북하나재단(이사장 김영희)이 영국 지방정부 및 현지 유관기관과 손잡고 탈북민의 성공적인 지역사회 정착과 사회통합을 위한 국제협력 네트워크 구축에 나섰다.

남북하나재단은 지난 11일(현지시간) 오후 영국 킹스턴 지방정부(Kingston Council) 회의실에서 킹스턴 지방정부와 공동으로 '북향민 사회통합 협력 기관 라운드테이블'을 개최했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 남북하나재단은 지난 11일(현지시간) 오후 영국 킹스턴 지방정부(Kingston Council) 회의실에서 킹스턴 지방정부와 공동으로 '북향민 사회통합 협력 기관 라운드테이블'을 개최했다. [사진=남북하나재단] 2026.11.12

이번 행사는 영국의 선진 정착지원 정책과 지역사회 사회통합 사례를 살펴보고, 국내외 유관기관 간 실질적인 협력 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다.

이 자리에는 양측 기관 관계자를 비롯해 현지 난민 지원기관, 재영 탈북민 커뮤니티 대표 등이 참석해 지방정부와 민간기관, 당사자 간 다각적인 협력 방안을 심도 있게 논의했다.

테이 테이알란(Thay Thayalan) 킹스턴 시장은 환영사를 통해 "킹스턴은 여러 민족이 뿌리를 내린 난민 정착의 역사가 깊은 곳"이라며 "진정한 사회통합은 단순히 지역에 거주하는 것을 넘어 사회 구성원으로 온전히 자리 잡도록 돕는 것이 핵심"이라고 강조했다.

이어 "남북하나재단의 경험과 나눔은 매우 소중하다"며 "상호 경험을 공유하고 북향민 정착을 위한 발전적 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

첫 번째 발제 세션에서는 킹스턴 지방정부의 니가트 타이무리(Nighat Taimuri) 난민·이주민 정착과 지원 총괄, 케이트 스케멀(Katy Scammell) 공중보건국장, 스콧 펄롱(Scott Furlong) 문화·유산 총괄책임자 겸 프로그램 총괄이 연사로 나섰다.

이들은 영국의 포용적 지자체 인증제도인 '생츄어리 자치구(Borough of Sanctuary)'의 추진 전략과 실행체계, 주요 성과를 소개하고, 자원봉사 및 멘토링 등 지역주민 참여 프로그램과 인식개선 활동을 통한 포용적 지역사회 문화 조성 사례를 공유했다.

[서울=뉴스핌] 탈북민 정착지원 기관인 통일부 산하 남북하나재단.

이어진 종합토론에서는 재영 탈북민 커뮤니티 대표들이 현지 정착 과정에서 겪은 생생한 경험과 의견을 전했으며, 언어교육·이주민 권익옹호·정신건강 분야의 지역 지원기관들이 현장의 노하우를 나눴다.

특히 참석자들은 탈북민을 일방적인 지원 대상이 아닌 정책과 서비스를 함께 만들어가는 '주체'로 바라봐야 한다는 데 공감대를 형성하고, 당사자의 경험이 반영된 사회통합 방안과 양국의 우수 사례를 폭넓게 교류했다.

질의응답 및 네트워킹 시간에는 향후 한국의 정착지원 정책에 접목할 수 있는 시사점과 킹스턴 지역사회와의 지속 가능한 협력 방안이 논의됐다.

최현옥 남북하나재단 대외협력실장은 한국의 탈북민 정착지원 제도와 지역사회 협력 모델을 소개하며 "이번 라운드테이블을 계기로 지방정부와 민간기관, 북향민 당사자가 함께하는 국제협력 네트워크를 넓혀갈 것"이라며 "북향민이 지역사회의 당당한 주체로 참여하는 포용적 정착 환경을 한층 더 촘촘히 조성해 나가겠다"고 말했다.

북향민은 이재명 정부들어 정동영 장관 체제의 통일부가 '탈북민' 용어를 대체하겠다면서 내놓은 표현이다.

yjlee@newspim.com