현대백화점, 더현대 서울서 반려동물 초상화 팝업…다음달 27일까지

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 12일 더현대 서울에서 반려동물 초상화 팝업을 운영했다
- 뉴욕·런던 활동 해외 작가 3명이 반려동물 사진을 초상화로 제작한다
- 팝업스토어는 다음달 27일까지 운영되며 예약은 더현대 하이에서 받는다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 더현대 서울에서 반려동물 초상화를 즉석에서 그려주는 '하운드팟' 팝업스토어를 다음달 27일까지 운영한다고 12일 밝혔다.
팝업스토어는 서울 영등포구 더현대 서울 5층 사운즈포레스트에 마련됐다.
행사에는 뉴욕과 런던에서 활동하는 잭 크로포드(Zac Crawford), 안드레아 카사레스(Andrea Cáceres), 제프 영(Jeff Yeung) 등 해외 작가 3명이 참여한다.
초상화는 고객이 현장에 지참한 반려동물 사진을 바탕으로 제작된다.
예약은 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이(Hi)'에서 할 수 있다. 가격은 작가별로 다르다.
kji01@newspim.com