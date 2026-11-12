스타벅스, 독립유공자 후손에 1억원…12년간 533명 지원

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아는 12일 독립유공자 후손 대학생 50명에게 장학금 1억원을 전달했다
- 2015년부터 12년간 장학생 533명에게 약 11억원을 지원했다
- 장학금은 독립문역점 판매금액 일부를 적립한 사회공헌기금으로 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
독립문역점 판매당 300원 적립
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 스타벅스 코리아는 순국선열의 날을 앞두고 독립유공자 후손 대학생 50명에게 총 1억원의 장학금을 전달했다고 12일 밝혔다.
스타벅스 코리아는 이날 국가보훈부, 한국사회복지협의회와 함께 스타벅스 지원센터에서 장학금 전달식을 열고 선발된 장학생에게 1인당 200만원을 지원했다. 행사에는 신동우 스타벅스 코리아 대표이사와 이승우 서울지방보훈청장, 김현훈 한국사회복지협의회 회장, 장학생 40여명 등이 참석했다.
스타벅스 코리아는 2015년부터 독립유공자 후손 장학사업을 진행해 왔다. 올해까지 12년간 지원받은 장학생은 총 533명이며, 누적 장학금은 약 11억원이다.
올해 장학금은 커뮤니티 스토어 6호점인 독립문역점에서 고객과 함께 조성한 사회공헌 기금으로 마련했다. 스타벅스 코리아는 2023년 국가보훈부, 한국사회복지협의회와 업무협약을 맺고 독립문역점의 판매 품목당 300원을 적립해 보훈 가족 지원에 사용하고 있다.
장학금 수여 대표로는 김성근 애국지사의 고손녀 김희수 학생과 정서송 애국지사의 증손자 정유찬 학생이 참석했다. 장학생들은 전달식 이후 독립문역점과 서대문형무소역사관, 국립대한민국임시정부기념관을 방문하는 역사 체험 프로그램에 참여했다.
스타벅스 코리아는 국가유공자 후손을 대상으로 바리스타 채용 연계 프로그램도 운영하고 있다. 이 프로그램을 통해 현재까지 8명이 입사했다.
지난해에는 광복 80주년을 맞아 독립문역점의 8월 수익금을 기부하고 국가유공자 후손 15명에게 총 3300만원의 주거비를 지원했다.
kji01@newspim.com