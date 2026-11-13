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[핌in현장] 에이티즈, 새로운 금빛 질주…"가장 높은, 그 이상으로 나아갈 것"

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  • 에이티즈가 12일 미니 15집 ‘골든 아워: 파트6’ 발매 기자간담회를 열었다
  • 타이틀곡 ‘업’은 한계를 넘어 더 높은 곳으로 나아가려는 집념을 담았다
  • 미니 15집은 13일 오후 2시 발매되며 총 5곡이 수록됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 올해 상반기 '배드(BAD)'로 각종 열풍을 일으킨 그룹 에이티즈가 미니 15집으로 새로운 금빛 질주를 펼친다.

에이티즈가 12일 서울 강남구에 위치한 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 미니 15집 '골든 아워: 파트6(GOLDEN HOUR: PART.6)' 발매 기념 기자간담회를 열고 "저희가 '중소돌의 기적'이라고 불리고 있는데, 많은 분들이 서두르지 않고 포기하지 않으셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

이번 타이틀곡 '업(UP)'은 멈춤도, 경계도 없이 스스로의 한계마저 뛰어넘는 에이티즈의 집념을 담은 트랙이다. 멈추지 않는 열기로 가장 높은 곳, 그 이상을 향해 나아간다는 메시지를 담았다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

이날 홍중은 "미니 15집으로 컴백을 했다. 신보를 공개할 때마다 여전히 긴장되고, 반응도 궁금해지는 것 같다. 설레는 시점인데, 더 많은 분들이 기대해주시는 것 같아서 멋진 활동으로 보답할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

산은 타이틀곡에 대해 "'업'은 멈춤도 경계도 없이 스스로의 한계마저 뛰어넘겠다는 집념을 담았다. 강렬한 브라스와 폭발적인 베이스가 어우러져 한층 커진 에너지를 담아냈다. 여기에 가장 높은 곳까지, 그 이상을 나아가겠다는 포부가 담겼다"고 소개했다.

특히 홍중은 "올해를 시작하면서 다짐했던 게 세 번의 컴백이었다. 올해 8주년이 됐는데, 의미가 깊다. 7년 계약 이후에 처음 맞이하는 해이고, 8명의 멤버라서 8주년이 나름대로 의미가 깊었다. 이 시점에서 에이티즈가 보여줄 수 있는, 에이티즈만이 할 수 있는 강렬한 무대를 고민했다"고 말했다.

이어 "이쯤에서 담을 수 있는 메시지는 우리는 여전히 위를 향하고 있다는 거였다. 그 모습을 강렬한 사운드와 퍼포먼스에 담고자 했다. 타이틀곡 '업'을 통해서 에이티즈가 여전히 위를 바라보고 있고, 치열하게 나아갈 것이라는 포부를 들려드리고 싶었다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 취재진과 질의 응답을 하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

이번 뮤직비디오에는 에이티즈의 세계관을 관통하는 핵심 오브제 '소프루'가 다시 모습을 드러냈다. 그리고 전작 '배드(BAD)'에서는 멤버 산이 퍼포먼스의 킬링 파트를 맡았다면, 이번에는 여상이 킬링 파트를 소화했다.

이에 여상은 "이번에 댄스 브레이크를 맡게 됐다. 에이티즈의 퍼포먼스는 마지막 댄스 브레이크라고 생각한다. 책임감 있게 열심히 연습했다. '배드'때 산이가 킬링 파트를 잘 소화해줘서, 부담이 없다고 하면 거짓말이다. 에이티즈가 빛을 볼 수 있게 많이 연습했으니 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 답했다.

또한 홍중은 뮤직비디오에 대해 "마지막 댄스 브레이크랑 산이가 벽을 부수면서 달려나가는 장면이 있다. '업'이라는 뮤직비디오에서 계속해서 나아가겠다는 포부와 잘 맞아 떨어지는 것 같다. 그 모습을 보면서 우리가 궁극적으로 보여주고 싶었던 메시지가 담긴 것 같다"고 덧붙였다.

올해 상반기는 에이티즈의 해가 됐다. 전작 '배드' 속 산의 가슴 춤이 챌린지 열풍을 일으키면서 에이티즈의 국내 인지도를 높이는 계기가 됐다. 이에 우영은 "에이티즈가 이번 '배드' 앨범을 통해 국내 대중들이 많이 알아봐주셔서 감사함을 느끼고 있다. 그게 걸맞은 아티스트가 될 수 있게 이번 앨범도 정말 열심히 준비했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ) 산이 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

특히 산은 "예능 촬영을 하거나 인터뷰 현장을 갈 때 에이티즈가 해외에서 얼마나 잘 된 그룹인지 설명할 일이 많았는데, 이제는 알아봐주셔서 꿈 같은 나날을 보내고 있다. 이번 앨범에서도 혼신의 힘을 갈아 넣어 최선의 모습을 보여드릴 것"이라고 밝혔다.

멤버 민기와 홍중은 신보 전곡 작사에 참여하면서 에이트즈만의 음악적 색깔을 더욱 공고히 했다. 민기와 홍중은 타이틀을 비롯한 수록곡으로 보여주고 싶은 지점에 대해 공통된 답변을 내놓았다.

먼저 홍중은 "이전 곡들을 통해 글로벌 성과를 많이 보여드릴 수 있어서 감사하게 생각한다. 에이티즈는 계속해서 저희의 모습을 저희답게 보여주는 게 목표였던 그룹이다. 이전의 성공과 흐름에 개의치않고 흔들리지 않음을 보여주는 게 중요하다고 생각한다"고 답했다.

이어 "수록곡도 그렇고 앨범을 전체적으로 들어보면 저희가 보여드리고 싶고, 전하고 싶은 메시지가 본질적인 것에 집중하면서 성공한 아티스트가 다음을 바라보고 있다고 생각한다. 가사를 쓰고, 음악을 완성하면서 그런 부분에 가장 집중했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ) 여상이 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

민기는 "'업'을 통해서 목표로 하고 있는 부분은 자신을 이기는 거라고 생각한다. 치열하게 달려온 하루가 '업'을 통해서 조금 더 발전했으면 좋겠다"라며 "또 8년의 서사를 트렌디하고 멋진 곡으로 풀어내면서 대중과 팬들에게 무대 장악력을 보여주는 게 목표라고 생각한다"고 덧붙였다.

대부분 아티스트들이 시리즈 앨범을 낼 때 3부작이 최대이다. 그러나 에이티즈는 '골든 아워' 시리즈를 6부작까지 이어왔다. 이에 우영은 "시리즈를 만들 때 몇 부작으로 정해놓고 하진 않았다. 언제까지 이어질진 모르겠지만, 개인적으로 다음 내용으로 넘어가도 되지 않을까 싶다"고 말했다.

홍중은 "저희가 '골든 아워' 시리즈를 통해 다양한 음악적 스타일을 시도하고, 전형적인 이미지를 벗어나게 됐다. 그러면서 저변을 넓혀왔다. 파트5에서 모든 대중이 아실만한 곡이 나오기도 했다. '골든 아워'가 길어지긴 했지만, 한편으로는 끝나지 않았으면 하는 바람도 있다. 그래도 저희가 하고 싶은 메시지가 생길 때 '골든아워' 시리즈를 끝내지 않을까 싶다"고 부연했다.

에이티즈는 전작으로 국내 음원차트를 휩쓴 것은 물론, 해외 차트에서도 두각을 드러냈다. 미니 14집은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 3번째 1위를 차지하기도 했다. 

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

홍중은 "사실 에이티즈가 전부터 조금씩 수치적인 성과를 우상향하면서 그려온 팀이라고 생각한다. 기대감이 없을 수 없고, 곡 제목이 '업'이라서 수치적으로 조금 더 올라가면 좋을 거라고 생각하고 포부를 가지고 준비를 했다. 이번 앨범으로 하여금 눈에 보이는 성과를 짚자면, 곧 투어를 시작하는데 더 많은 관객들이 공연을 보러 올 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

이어 "대중적으로도 전작 '배드'가 많은 사랑을 받고, 알고리즘을 점령했다는 표현을 들은 곡이다. '드립'을 선공개 하면서 많은 사랑을 이어 받길 바라는 마음이 있었다. 이번 '업' 활동을 통해서는 저희를 모르셨던 분들도 저희 공연이 궁금해지셨으면 좋겠다"고 희망했다.

끝으로 에이티즈는 "오늘 이 시간을 통해서 이번 활동을 시작하는 포부를 다시 되새긴 것 같다. 이번 활동 열심히 할 테니, 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다. 다른 활동에 대해서도 관심 가져주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

13일 오후 2시에 발매되는 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워: 파트.6'에는 타이틀곡 '업'을 포함해 '어니미어(ANEMIA)', '드립(Drip)', '페이스(FAITH)', '홀로 빅토리(Hollow Victory)'까지 총 5곡이 수록된다.

alice09@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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