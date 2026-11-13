[핌in현장] 에이티즈, 새로운 금빛 질주…"가장 높은, 그 이상으로 나아갈 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 올해 상반기 '배드(BAD)'로 각종 열풍을 일으킨 그룹 에이티즈가 미니 15집으로 새로운 금빛 질주를 펼친다.

에이티즈가 12일 서울 강남구에 위치한 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 미니 15집 '골든 아워: 파트6(GOLDEN HOUR: PART.6)' 발매 기념 기자간담회를 열고 "저희가 '중소돌의 기적'이라고 불리고 있는데, 많은 분들이 서두르지 않고 포기하지 않으셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

이번 타이틀곡 '업(UP)'은 멈춤도, 경계도 없이 스스로의 한계마저 뛰어넘는 에이티즈의 집념을 담은 트랙이다. 멈추지 않는 열기로 가장 높은 곳, 그 이상을 향해 나아간다는 메시지를 담았다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

이날 홍중은 "미니 15집으로 컴백을 했다. 신보를 공개할 때마다 여전히 긴장되고, 반응도 궁금해지는 것 같다. 설레는 시점인데, 더 많은 분들이 기대해주시는 것 같아서 멋진 활동으로 보답할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

산은 타이틀곡에 대해 "'업'은 멈춤도 경계도 없이 스스로의 한계마저 뛰어넘겠다는 집념을 담았다. 강렬한 브라스와 폭발적인 베이스가 어우러져 한층 커진 에너지를 담아냈다. 여기에 가장 높은 곳까지, 그 이상을 나아가겠다는 포부가 담겼다"고 소개했다.

특히 홍중은 "올해를 시작하면서 다짐했던 게 세 번의 컴백이었다. 올해 8주년이 됐는데, 의미가 깊다. 7년 계약 이후에 처음 맞이하는 해이고, 8명의 멤버라서 8주년이 나름대로 의미가 깊었다. 이 시점에서 에이티즈가 보여줄 수 있는, 에이티즈만이 할 수 있는 강렬한 무대를 고민했다"고 말했다.

이어 "이쯤에서 담을 수 있는 메시지는 우리는 여전히 위를 향하고 있다는 거였다. 그 모습을 강렬한 사운드와 퍼포먼스에 담고자 했다. 타이틀곡 '업'을 통해서 에이티즈가 여전히 위를 바라보고 있고, 치열하게 나아갈 것이라는 포부를 들려드리고 싶었다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 취재진과 질의 응답을 하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

이번 뮤직비디오에는 에이티즈의 세계관을 관통하는 핵심 오브제 '소프루'가 다시 모습을 드러냈다. 그리고 전작 '배드(BAD)'에서는 멤버 산이 퍼포먼스의 킬링 파트를 맡았다면, 이번에는 여상이 킬링 파트를 소화했다.

이에 여상은 "이번에 댄스 브레이크를 맡게 됐다. 에이티즈의 퍼포먼스는 마지막 댄스 브레이크라고 생각한다. 책임감 있게 열심히 연습했다. '배드'때 산이가 킬링 파트를 잘 소화해줘서, 부담이 없다고 하면 거짓말이다. 에이티즈가 빛을 볼 수 있게 많이 연습했으니 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 답했다.

또한 홍중은 뮤직비디오에 대해 "마지막 댄스 브레이크랑 산이가 벽을 부수면서 달려나가는 장면이 있다. '업'이라는 뮤직비디오에서 계속해서 나아가겠다는 포부와 잘 맞아 떨어지는 것 같다. 그 모습을 보면서 우리가 궁극적으로 보여주고 싶었던 메시지가 담긴 것 같다"고 덧붙였다.

올해 상반기는 에이티즈의 해가 됐다. 전작 '배드' 속 산의 가슴 춤이 챌린지 열풍을 일으키면서 에이티즈의 국내 인지도를 높이는 계기가 됐다. 이에 우영은 "에이티즈가 이번 '배드' 앨범을 통해 국내 대중들이 많이 알아봐주셔서 감사함을 느끼고 있다. 그게 걸맞은 아티스트가 될 수 있게 이번 앨범도 정말 열심히 준비했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ) 산이 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

특히 산은 "예능 촬영을 하거나 인터뷰 현장을 갈 때 에이티즈가 해외에서 얼마나 잘 된 그룹인지 설명할 일이 많았는데, 이제는 알아봐주셔서 꿈 같은 나날을 보내고 있다. 이번 앨범에서도 혼신의 힘을 갈아 넣어 최선의 모습을 보여드릴 것"이라고 밝혔다.

멤버 민기와 홍중은 신보 전곡 작사에 참여하면서 에이트즈만의 음악적 색깔을 더욱 공고히 했다. 민기와 홍중은 타이틀을 비롯한 수록곡으로 보여주고 싶은 지점에 대해 공통된 답변을 내놓았다.

먼저 홍중은 "이전 곡들을 통해 글로벌 성과를 많이 보여드릴 수 있어서 감사하게 생각한다. 에이티즈는 계속해서 저희의 모습을 저희답게 보여주는 게 목표였던 그룹이다. 이전의 성공과 흐름에 개의치않고 흔들리지 않음을 보여주는 게 중요하다고 생각한다"고 답했다.

이어 "수록곡도 그렇고 앨범을 전체적으로 들어보면 저희가 보여드리고 싶고, 전하고 싶은 메시지가 본질적인 것에 집중하면서 성공한 아티스트가 다음을 바라보고 있다고 생각한다. 가사를 쓰고, 음악을 완성하면서 그런 부분에 가장 집중했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ) 여상이 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

민기는 "'업'을 통해서 목표로 하고 있는 부분은 자신을 이기는 거라고 생각한다. 치열하게 달려온 하루가 '업'을 통해서 조금 더 발전했으면 좋겠다"라며 "또 8년의 서사를 트렌디하고 멋진 곡으로 풀어내면서 대중과 팬들에게 무대 장악력을 보여주는 게 목표라고 생각한다"고 덧붙였다.

대부분 아티스트들이 시리즈 앨범을 낼 때 3부작이 최대이다. 그러나 에이티즈는 '골든 아워' 시리즈를 6부작까지 이어왔다. 이에 우영은 "시리즈를 만들 때 몇 부작으로 정해놓고 하진 않았다. 언제까지 이어질진 모르겠지만, 개인적으로 다음 내용으로 넘어가도 되지 않을까 싶다"고 말했다.

홍중은 "저희가 '골든 아워' 시리즈를 통해 다양한 음악적 스타일을 시도하고, 전형적인 이미지를 벗어나게 됐다. 그러면서 저변을 넓혀왔다. 파트5에서 모든 대중이 아실만한 곡이 나오기도 했다. '골든 아워'가 길어지긴 했지만, 한편으로는 끝나지 않았으면 하는 바람도 있다. 그래도 저희가 하고 싶은 메시지가 생길 때 '골든아워' 시리즈를 끝내지 않을까 싶다"고 부연했다.

에이티즈는 전작으로 국내 음원차트를 휩쓴 것은 물론, 해외 차트에서도 두각을 드러냈다. 미니 14집은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 3번째 1위를 차지하기도 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 12일 오후 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열린 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 미디어 간담회에서 포즈를 취하고 있다. 타이틀곡 '업(UP)' 은 멈춤도 경계도 없이 한계를 뛰어넘어 스스로를 증명해 보이겠다는 에이티즈의 집념과 의지를 담은 곡이다. 2026.11.12 mironj19@newspim.com

홍중은 "사실 에이티즈가 전부터 조금씩 수치적인 성과를 우상향하면서 그려온 팀이라고 생각한다. 기대감이 없을 수 없고, 곡 제목이 '업'이라서 수치적으로 조금 더 올라가면 좋을 거라고 생각하고 포부를 가지고 준비를 했다. 이번 앨범으로 하여금 눈에 보이는 성과를 짚자면, 곧 투어를 시작하는데 더 많은 관객들이 공연을 보러 올 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

이어 "대중적으로도 전작 '배드'가 많은 사랑을 받고, 알고리즘을 점령했다는 표현을 들은 곡이다. '드립'을 선공개 하면서 많은 사랑을 이어 받길 바라는 마음이 있었다. 이번 '업' 활동을 통해서는 저희를 모르셨던 분들도 저희 공연이 궁금해지셨으면 좋겠다"고 희망했다.

끝으로 에이티즈는 "오늘 이 시간을 통해서 이번 활동을 시작하는 포부를 다시 되새긴 것 같다. 이번 활동 열심히 할 테니, 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다. 다른 활동에 대해서도 관심 가져주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

13일 오후 2시에 발매되는 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워: 파트.6'에는 타이틀곡 '업'을 포함해 '어니미어(ANEMIA)', '드립(Drip)', '페이스(FAITH)', '홀로 빅토리(Hollow Victory)'까지 총 5곡이 수록된다.

alice09@newspim.com