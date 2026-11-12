전남광주 북구, 청소년 자율 공간 '재미나zip 2호점' 개소

AI 핵심 요약beta
- 북구가 12일 동림동에 청소년자율공간 재미나zip 2호점을 개소했다
- 재미나zip 2호점은 130㎡ 규모로 조성돼 북카페와 게임존 등을 갖췄다
- 북구는 체험·문화 프로그램과 상담을 운영하고 청소년 의견도 반영할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 북구에 청소년이 자유롭게 쉬고 소통하며 다양한 문화 활동을 즐길 수 있는 전용공간이 추가 조성됐다.
12일 북구에 따르면 이날 오후 4시 30분 동림동 푸른마을주공 4단지에서 '청소년자율공간 재미나zip 2호점 개소식'이 열렸다.
행사는 부구청장과 시·구의원, 청소년 자율공간 창작단원 등 50여명이 참석한 가운데 청소년 공연팀의 식전 공연, 경과보고, 퍼포먼스, 제막식 순으로 진행됐다.
'재미나zip'은 청소년의 자율적인 여가 활동을 지원하고 건강한 성장을 돕기 위해 북구가 직접 운영하는 청소년 친화 시설로 9세부터 18세 주민이라면 누구나 이용할 수 있다. 이번에 문을 연 2호점은 동림동 푸른마을주공 4단지 주민복지관 건물 2층에 전용면적 130㎡ 규모로 조성됐다. 총사업비는 3억 7000만 원이 투입됐다.
시설 내부는 청소년들의 여가와 휴식, 소통을 위해 북카페와 라운지를 비롯해 노래연습실, 인생네컷존, 게임존, PC존 등으로 구성됐다. 운영시간은 매주 화~금요일은 오후 1시부터 8시, 토요일은 오전 10시부터 오후 6시까지이며 일~월요일과 공휴일은 휴관이다.
구는 단순한 공간 제공을 넘어 각종 체험·문화·놀이 프로그램과 청소년상담복지센터와 연계한 고민 상담 등도 함께 운영할 계획이다. 아울러 청소년자율공간 자치단을 운영해 공간 및 프로그램 구성 등 시설 운영에 대한 청소년들의 의견을 적극 반영할 방침이다.
신수정 청장은 "청소년들이 편하게 머물며 자신의 취미와 관심사를 마음껏 펼칠 수 있는 공간을 마련했으니 많은 이용 바란다"며 "앞으로도 지역의 미래를 이끌어갈 청소년이 행복하고 건강하게 성장하는 북구를 만들어 가겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com