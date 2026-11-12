경기도, 소나무재선충병 광역 공동방제 가동...예비비 20억 긴급 투입

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 12일 소나무재선충병 방제에 예비비 20억원을 긴급 투입했다.
- 경기도는 미방제 산림 1852ha에 예방나무주사를 실시해 내년 2월까지 완료한다.
- 경기도는 산림청·31개 시군과 공동방제 및 위성·드론 기반 예찰을 추진한다.
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AI·위성·드론 활용 첨단 예찰·시군 부단체장 책임 관리
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 소나무재선충병 확산을 막기 위해 예비비 20억 원을 긴급 투입하고 내년 2월까지 축구장 약 2600개 규모인 1852ha(18.52㎢)에 대한 방제를 완료한다.
경기도는 12일 주형철 경제부지사 주재로 '소나무재선충병 광역방제 합동대응 특별전담조직(TF)' 첫 회의를 열고 기존 시군별 개별 방제에서 벗어나 산림청 및 31개 시군이 함께 대응하는 광역 공동방제 체계를 가동하기로 했다고 밝혔다.
도내 재선충병 피해 고사목은 11만 6000 본을 넘어섰고 피해 지역도 26개 시군으로 확대되는 등 시군 경계를 넘어 빠르게 번지고 있다.
이에 도는 보존가치가 높은 소나무숲 5297ha 중 미방제 구역인 1852ha에 대해 이달부터 예비비 20억 원을 투입해 예방나무주사를 실시하고 내년 2월까지 마무리할 계획이다. 이와 별도로 하반기 집행잔액 17억 5000만 원을 활용해 확산 우려 지역의 고사목도 신속히 제거한다.
시군 간 공동대응을 위해 각 시군 부단체장이 방제 실적을 직접 챙기도록 하고 경계지역 합동 예찰을 통해 방제 사각지대를 줄인다. 아울러 위성·드론으로 확보한 정보를 인공지능(AI)으로 분석해 감염 의심목을 자동 선별하는 선제적 예찰체계도 구축한다.
도는 오는 12월까지 '2030 경기도 소나무재선충병 광역방제전략'을 수립하는 한편 재선충병의 사회재난 포함 및 특별방제구역 지정 절차 간소화 등 법·제도 개선도 추진할 방침이다.
주형철 경기도 경제부지사는 "재선충병 확산을 막기 위해서는 도와 산림청, 31개 시군이 원팀으로 움직여야 한다"며 "시군 부단체장들이 현장을 직접 챙겨주길 바라며 도에서도 모든 행정·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com