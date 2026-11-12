최정훈 전남광주특별시의원 "교사 학습공동체가 친목 모임 전락"

AI 핵심 요약beta
- 최정훈 전남광주통합특별시의회 교육위원장이 12일 학습공동체의 형식적 운영을 질타했다
- 일부 공동체가 일반직 공무원까지 참여한 친목 모임 수준에 머문다고 지적했다
- 교육지원청별 예산 편차를 따져 묻고 제도 운영 개선을 촉구했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 교사들의 수업 개선과 학생 성장을 위해 도입된 전문적 학습공동체가 본래 취지를 잃고 친목 모임 수준으로 운영되고 있다는 지적이 제기됐다.
전남광주통합특별시의회 최정훈 교육위원장(더불어민주당)은 제5회 제2차 정례회 교육
위원회 행정사무감사에서 전문적 학습공동체의 형식적 운영을 질타하고 제도 개선을 촉구했다고 12일 밝혔다.
최 위원장은 전문적 학습공동체가 교사들의 자발적인 협력을 통해 교육활동을 연구하고 수업의 질을 높여 학생 성장을 이끄는 데 목적이 있다고 강조했다.
그러나 반복된 지적에도 운영 방식이 개선되지 않고 일부 공동체는 일반직 공무원까지 참여하는 단순 친목 모임이나 동호회 수준에 머물고 있다고 비판했다.
교육지원청 간 예산 편차도 문제 삼았다. 순천교육지원청은 전문적 학습공동체 운영에 약 1억원을 편성해 팀당 평균 90만원을 지원하는 반면 곡성교육지원청은 지난해 2040만 원이던 예산을 올해 450만 원으로 줄였다. 팀당 지원액도 평균 30만원에 그쳤다.
최 위원장은 교육지원청별 지원 규모가 큰 차이를 보이는 이유를 따져 묻고 예산 편성의 적정성과 운영 내실화를 주문했다.
그는 "전문적 학습공동체는 단순히 모여서 회의하거나 친목을 도모하기 위해 도입된 제도가 아니다"며 "반복된 지적에도 형식적인 운영이 계속되는 것은 문제"라고 지적했다. 이어 "제도의 근본적인 목적을 되새겨 학생들의 수업 개선과 실질적인 성장으로 이어질 수 있도록 운영 전반을 개선해야 한다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com