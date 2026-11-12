[APBC] '답답했던 타선 깨운 한 방' 김주원, 호주전 '추격 신호탄' 투런포 폭발

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 호주 마운드에 꽁꽁 묶였던 한국 야구대표팀 침묵을 김주원(NC)이 깨뜨렸다. 5회까지 단 2안타에 그쳤던 한국은 김주원의 시원한 투런 홈런으로 추격의 불씨를 살렸다.

김주원은 12일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 호주와의 예선 1차전에 유격수, 1번타자로 선발 출전해 6회 추격의 2점 홈런을 터뜨렸다.

[서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀 내야수 김주원. [사진=KBO] 2026.11.07 football1229@newspim.com

한국은 경기 초반부터 호주 마운드를 공략하는 데 어려움을 겪었다. 선발 김민준(SSG)이 2.1이닝 4실점으로 조기 강판당한 가운데 타선마저 침묵하면서 5회까지 0-4로 끌려갔다.

호주는 선발 아담 베이츠를 시작으로 카이 햄튼, 쿠퍼 모건을 차례로 투입하며 한국 타선을 봉쇄했다. 한국은 5회까지 단 2개의 안타를 기록하는 데 그쳤다.

답답했던 흐름을 바꾼 것은 6회였다. 최원호 대표팀 감독은 6회 선두타자 타석에서 김지찬(삼성)을 대타로 기용했다. 김지찬은 모건을 상대로 좌익선상 2루타를 터뜨리며 기대에 부응했다.

이어 타석에 들어선 허인서(한화)는 좌측 담장을 넘어가는 듯한 큼지막한 파울 타구를 날렸지만, 결국 헛스윙 삼진으로 물러났다.

1사 2루에서 김주원이 타석에 들어섰다. 김주원은 모건의 초구 볼을 침착하게 지켜본 뒤 2구째를 과감하게 받아쳤다. 타구는 높이 떠올라 왼쪽 담장을 넘어갔다. 한국의 첫 득점을 만들어낸 추격의 투런 홈런이었다.

김주원의 한 방으로 한국은 0-4에서 2-4로 점수 차를 좁혔다. 5회까지 호주 투수진에 막혀 좀처럼 공격의 실마리를 찾지 못했던 한국으로서는 분위기를 바꿀 수 있는 결정적인 장면이었다.

[서울=뉴스핌] NC의 유격수 김주원이 지난 17일 창원 SSG와의 경기에서 8회 득점에 성공한 뒤 더그아웃에서 하이파이브를 하고 있다. [사진 = NC] 2025.09.17 wcn05002@newspim.com

특히 김주원은 앞선 타자들이 만들어낸 득점 기회를 놓치지 않았다. 김지찬의 2루타로 형성된 득점권 상황에서 장타 한 방으로 두 점을 뽑아내며 2점 차 추격을 이끌었다.

김주원의 홈런은 한국 타선에도 중요한 의미가 있다. 한국은 이번 대회에서 젊은 선수들을 중심으로 대표팀을 구성했다. 2017년과 2023년 대회에서 모두 준우승에 머물렀던 한국은 이번 대회에서 첫 우승을 노리고 있다.

하지만 첫 경기부터 호주에 선취점을 내주며 어려운 상황에 놓였다. 선발투수가 일찍 마운드를 내려간 데 이어 타선까지 침묵하면서 경기 흐름을 좀처럼 가져오지 못했다.

이때 김주원이 장타로 해결사 역할을 해냈다. 김주원은 NC에서 공수 양면의 핵심 선수로 성장한 유격수다. 빠른 발과 넓은 수비 범위뿐 아니라 장타력까지 갖춰 대표팀에서도 공격의 출발점인 1번 타순을 맡았다.

이번 호주전에서는 자신의 장점인 적극적인 타격으로 팀의 첫 득점을 책임졌다. 특히 상대 투수가 바뀐 상황에서도 초구를 지켜본 뒤 두 번째 공을 놓치지 않는 집중력을 보여줬다.

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