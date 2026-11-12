김수권 시의원 "전남관광재단 용역 125건, 쪼개기 수의계약 의혹"

AI 핵심 요약beta
- 김수권 의원은 10일 명량대첩축제 용역의 쪼개기 수의계약 정황을 지적했다
- 전남관광재단은 2년간 외부 용역 125건을 추진한 것으로 나타났다
- 재단은 주차·청소 업무를 지자체가 별도 발주했다고 설명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김수권 전남광주통합특별시의원이 명량대첩축제 용역 계약과 관련해 쪼개기 수의계약 정황을 확인했다.
12일 시의회에 따르면 김 의원은 지난 10일 전남관광재단 소관 행정사무감사에서 계약 방식과 외부 용역 관리체계 개선을 촉구했다.
김 의원은 "관광재단의 외부 용역 현황을 분석한 결과 지난해 82건, 올해 43건 등 2년간 총 125건의 용역이 추진됐다"며 "올해 43건 가운데 2000만 원 이하 용역은 27건으로 약 63%를 차지했고 5000만 원 이상 용역도 8건이었다"라고 밝혔다.
그러면서 "외부 용역의 계약 방식과 업체 선정 과정이 적정하게 이뤄지고 있는지 확인할 필요가 있다"며 "올해 추진한 용역의 수의계약·경쟁입찰 건수와 수의계약 업체 선정 기준 등을 서면자료로 제출해 달라"고 요구했다.
특히 "올해 총사업비 16억 원 규모로 추진된 명량대첩축제는 6억 6000만 원 규모의 운영대행 용역 외에도 연출·기술감독, 주차·교통관리, 청소, 셔틀버스 운영 등 15건의 용역이 약 2억 5300만 원 규모로 별도 추진됐다"고 전했다.
그는 "축제 운영대행 용역이 있는데도 주차·교통관리와 청소 등 축제 운영과 관련된 업무를 별도로 발주한 이유가 무엇이냐"며 "계약 건수와 금액을 보면 쪼개기 수의계약으로 비칠 소지가 있다"고 지적했다.
재단 관계자는 "축제 주제공연과 프로그램 관련 업무는 재단이 담당하고 주차·청소 등 현장 관리 업무는 해남군과 진도군이 직접 발주하는 등 기관별로 역할을 나눠 추진했다"고 설명했다.
또한 "외형적으로 계약 건수가 많아 쪼개기 수의계약으로 보일 수 있으나 지역 여건을 잘 아는 업체를 활용하는 것이 현장 운영과 인력 확보 측면에서 효율적"이라고 덧붙였다.
bless4ya@newspim.com