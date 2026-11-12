전북교육청, 계약실무편람 전면 개정…학교 계약업무 전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 12일 계약실무편람을 전면 개정해 배포했다
- 개정 편람은 변경된 법령과 나라장터 개편 사항을 반영했다
- 계약 절차와 예시를 담아 학교 담당자의 업무 활용도를 높였다
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계약업무 담당자 15명 참여해 8개월간 제작…4개 분야 실무 지침 수록
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 계약담당자의 업무 전문성을 높이고 학교 현장의 효율적인 계약업무 처리를 지원하기 위해 '계약실무편람'을 전면 개정해 배포한다고 12일 밝혔다.
이번 개정은 2024년 첫 발간 이후 2년 만으로 변경된 계약 관련 법령과 지침, 차세대 나라장터(G2B) 개편 사항 등을 반영해 현장 활용도를 높이는 데 중점을 뒀다.
편람 제작에는 본청과 직속기관, 교육지원청, 각급 학교 계약업무 담당자 등으로 구성된 지방공무원 행정연구회 '더 청렴한 계약 ZIP 2.0' 회원 15명이 참여했다.
이들은 지난 3월부터 10월까지 약 8개월간 분야별 자료를 검토하고 실무 경험과 지식을 담아 내용을 보완했다.
편람은 ▲계약일반▲공사계약▲용역계약▲물품계약 등 4개 분야로 구성됐다. 주요 계약 절차와 단계별 유의 사항을 정리하고 업무흐름도와 기안문·공고문 예시를 수록해 실무 활용성을 높였다.
특히 차세대 나라장터(G2B)와 학교장터(S2B)의 최신 업무처리 화면을 반영해 담당자들이 계약 절차를 보다 쉽게 이해하고 업무에 적용할 수 있도록 했다.
전북교육청은 도교육청 누리집 재무과 업무마당 계약자료집에 전자파일을 게시하고 본청 각 부서와 교육지원청 등에는 책자를 배부할 예정이다.
천호성 교육감은 발간사를 통해 "계약은 존중과 믿음을 바탕으로 공동의 이익을 추구하는 동등한 약속"이라며 "이번 편람이 계약 절차를 수행하는 담당자들에게 든든한 안내서가 돼 법과 원칙에 따라 정확하게 업무를 처리하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
이어 "작은 절차까지 세심하게 살피는 책임 있는 실천이 공정하고 청렴한 계약 문화를 만든다"며 "학교 현장에 신뢰받는 계약행정이 정착될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com